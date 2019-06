19:02 Uhr

FC Ingolstadt: Die Schlüsselposition ist besetzt

Der FC Ingolstadt hat Jeff Saibene als neuen Trainer verpflichtet. Wer ist der 50-jährige Luxemburger, der die Schanzer in ruhigere Fahrwasser führen soll? Sein Werdegang.

Von Benjamin Sigmund

Die Suche des FC Ingolstadt nach einem neuen Trainer ist beendet. Die Schanzer haben am Mittwoch die Verpflichtung von Jeff Saibene bekanntgegeben. Der 50-jährige Luxemburger, der einen Vertrag bis 2021 unterschrieb, verbrachte beinahe seine gesamte Karriere als Profi und Trainer in der Schweiz, ehe er 2017 nach Deutschland zu Arminia Bielefeld wechselte.

Saibene galt im Jugendalter als Luxemburgs größtes Talent. Mit 17 Jahren brach er das Gymnasium ab und unterschrieb einen Profivertrag bei Standard Lüttich in Belgien. Von dort wechselt der 1,70 Meter große Stürmer zum FC Aarau in die Schweiz. Seine weiteren Stationen als Spieler hießen Old Boys Basel, FC Monthey, Locarno und zum Abschluss Hesperange in der luxemburgischen Heimat. Bei einer namhaften Adresse in einer bedeutenden Liga spielte Saibene, der es auf 64 Länderspiele brachte, nicht.

Große Erfolge beim FC St. Gallen

Nachdem Saibene fünf Jahre (2001 bis 2016) dem Trainerstab Luxemburgs angehörte, wurde er Co-Trainer beim FC Thun. Als Cheftrainer arbeitete er beim FC Aarau (2008/09), Luxemburgs U21 (2010/11), beim FC St. Gallen (2011 bis 2015) und FC Thun (2015 bis 2017). Seine größten Erfolge feierte Saibene beim FC St. Gallen, den er zurück in die 1. Liga, anschließend in die Europa League und dort in die Zwischenrunde führte. Am 20. März 2017 übernahm er trotz laufenden Vertrags in Thun den Zweitligisten Arminia Bielefeld, um den Verein vor dem Abstieg in die 3. Liga zu bewahren. Dies gelang ihm. Doch am 10. Dezember 2018 musste er nach neun Spielen ohne Sieg gehen. Künftig arbeitet Saibene beim FC Ingolstadt in der 3. Liga und damit in einer Spielklasse, in der er über keine Erfahrung verfügt. Dieses Kriterium hatte Michael Henke, Direktor Sport der Schanzer, kürzlich als wichtig bezeichnet. Nun sagt Henke: „Mit Jeff haben wir einen ausgewiesenen Fachmann von unserem Weg überzeugen können. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein Team formen kann und in seinem Handeln sehr klar ist. Wir sind felsenfest davon überzeugt, mit ihm den richtigen Trainer gefunden zu haben.“

Auch Saibene selbst wird in der Mitteilung des Vereins zitiert. „Ich kann es kaum erwarten, die Spieler und den gesamten Verein kennenzulernen. Durch eine gute Basis und die hervorragende Infrastruktur ist diese Herausforderung sehr reizvoll für mich und ich musste nach den positiven Gesprächen nicht lange überlegen.“ Fest stehe jedoch auch, „dass wir viel Arbeit vor uns haben, alle gemeinsam an einem Strang ziehen werden und die 3. Liga ab dem ersten Tag voll annehmen müssen.“ Das erste Mal auf dem Trainingsplatz stehen wird Saibene am kommenden Mittwoch, 19. Juni, wenn der FCI in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit startet. Die 3. Liga startet vom 19. bis 21. Juli.

Trikotsponsor Der FC Ingolstadt muss sich nach einem neuen Trikotsponsor umsehen. Media Markt, das seit 2015 für die Schanzer warb, zieht sich nach vier Jahren zurück.

