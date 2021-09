FC Ingolstadt: "Mussten die Reißleine ziehen"

Plus Peter Jackwerth spricht während der ersten Einheit von André Schubert über den Trainerwechsel und die Suche nach einem sportlichen Leiter. Kehrt Harald Gärtner zurück?

Am Montag um 15 Uhr hat André Schubert sein erstes Training beim FC Ingolstadt eröffnet. Interessierter Beobachter der knapp zweistündigen Einheit war auch Peter Jackwerth.