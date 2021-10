FC Ingolstadt besiegt Nürnberg mit 7:0

Schanzer besiegen den Club in einem Testspiel mit 7:0. Wie Trainer André Schubert die Partie einordnet.

Der FC Ingolstadt hat die Länderspielpause zu einem Testspiel beim 1. FC Nürnberg genutzt und dürfte dabei eine ganze Menge Selbstvertrauen getankt haben. Die Schanzer fertigten die Franken nämlich mit 7:0 ab.

Trainer André Schubert allerdings trat nach der Partie sofort auf die Euphorie-Bremse: „Ganz vorne weg muss man sagen, dass wir dem Spiel und dem Ergebnis nicht zu sehr viel Bedeutung beimessen. Es ist und bleibt ein Testspiel. Deshalb will ich gar nicht zu sehr darauf eingehen, was man konkret herausziehen kann. Wir haben uns gut bewegt, sind 90 Minuten marschiert und die Jungs konnten Spielpraxis sammeln“, sagte der Trainer und ergänzte: „Wir haben verteilt auf zwei Halbzeiten eine ganze Reihe Spieler sehen können, das war gut und es war ein ordentliches Spiel. Doch vielmehr gibt es dazu nicht zu sagen“, so Schubert, der weiter im Training mit seinem Kader hart arbeiten will.

FC Ingolstadt: Marc Stendera feiert Comeback

Bei den Schanzern feierte Marc Stendera nach seiner Verletzung ein Comeback und auch Thomas Keller und Marcel Gaus waren erstmals wieder von Beginn an dabei. Beide Mannschaften starteten sehr engagiert. Der Club hatte durch Dovedan seine erste Tormöglichkeit, doch dann schlug der FCI durch Filip Bilbija zum ersten Mal zu. Er zog aus 20 Metern trocken ab und erzielte die Führung (8.). Der FC ließ nicht locker und wirbelte die Nürnberger Abwehr durcheinander. Nach einer gelungenen Kombination zwischen Dennis Eckert Ayensa und Marc Stendera erhöhte Ayensa mit einem platzierten Schuss ins lange Eck auf 2:0 (13.). Nach einem Eigentor zum 0:3 (29.) und einer Roten Karte für Fabian Nürnberger (42.) ging es in die Pause. Einziger Wermutstropfen für die Schanzer: Patrick Schmidt verletzte sich am Arm und musste ausgewechselt werden.

Der FC Ingolstadt machte in der zweiten Hälfte da weiter, wo er in der 1. Hälfte aufgehört hatte. Maxi Beister erhöhte auf 4:0 (47.) und Fatih Kaya legte zum 5:0 nach (49.). Den munteren Torreigen setzte Andreas Poulsen mit dem 6:0 fort (79.). Für den 7:0-Endstand sorgte Stefan Kutschke (89.). Auch Marcel Gaus schlug in die Kerbe von Trainer Schubert: „Es war nur ein Testspiel. Aber die Verletzten kommen nun zurück und man sieht, was der Trainer will. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns, bis wir da sind, wo wir hinwollen“, so der Routinier.

1. FC Nürnberg Klaus – Geis, Schäffler, Dovedan, Nürnberger, Borkowski, Schindler, Latteier, Valentini, Rausch, Knothe (Mathenia – Sörensen, Tempelmann, Vonic, Naprstek. Handwerker).

FC Ingolstadt Buntic (67., Jendrusch) – Antonitsch (46., Neuberger), Preißinger (46., Poulsen), Eckert Ayensa (46., Kutschke), Stendera (46., Beister), Gaus (46., Franke), Gebauer (46., Kurzweg), Linsmayer (46., Kotzke), Keller (67., Cavadis), Schmidt (21., Kaya, 67., Butler), Bibilja (46., Hawkins).