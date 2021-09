FC Ingolstadt

19:30 Uhr

FC Ingolstadt spielt beim FC St. Pauli: Mehr Stabilität mit Schröck?

Könnte in die Startelf zurückkehren: Tobias Schröck gab gegen Werder Bremen sein Comeback für den FC Ingolstadt.

Plus Der Innenverteidiger des FC Ingolstadt könnte im Spiel beim FC St. Pauli in die Startelf zurückkehren. Was Trainer Roberto Pätzold von seiner Mannschaft erwartet.

Von Benjamin Sigmund

Dass Roberto Pätzold den FC St. Pauli sehr schätzt, hat der Trainer des FC Ingolstadt deutlich zum Ausdruck gebracht. „Ich habe in meiner Familie Fans von St. Pauli, daher ist der Blick auf den Verein speziell“, sagt der Trainer der Schanzer über den kommenden Gegner (Anstoß: Sonntag, 13.30 Uhr).

