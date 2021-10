FCI-Trainer André Schubert: „Wir haben Nachholbedarf in allen Bereichen“

Plus André Schubert gibt im Spiel beim FC Schalke 04 sein Debüt als Trainer des FC Ingolstadt. Er spricht über die ersten Tage, seine neue Mannschaft und ein mögliches Comeback von Stefan Kutschke.

Es gibt wahrlich leichtere Premieren als ein Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Dort ist der FC Ingolstadt beim Debüt des neuen Trainers André Schubert am Sonntag (13.30 Uhr) zu Gast. Der 52-Jährige hat sich nach seiner ersten Trainingswoche zu einigen Themen geäußert.