FC Ingolstadt: Oral schwärmt von Talent Merlin Röhl

Erhielt ein großes Lob von seinem Trainer: Der 18-jährige Merlin Röhl (rechts) stand zuletzt dreimal in der Startelf und empfängt am Mittwoch mit dem FC Ingolstadt Hansa Rostock.

Plus Der FC Ingolstadt empfängt am Mittwoch Hansa Rostock. Wie die Zwangspause genutzt wurde, was die Heimstärke bedeutet und wer in die Startelf zurückkehren könnte.

Von Benjamin Sigmund

Der Spielplan in der 3. Liga lässt in dieser Saison eigentlich keine Zeit zum Durchatmen. 38 Spieltage müssen bis Mai absolviert sein, weshalb zahlreiche „englische Wochen“ und eine deutlich verkürzte Winterpause im Programm eingeplant sind.

Ungewöhnlich war daher die vergangene Woche beim FC Ingolstadt. Da das Spiel beim FSV Zwickau, das am vorigen Sonntag hätte stattfinden sollen, bereits frühzeitig wegen Coronafällen beim Gegner abgesagt werden musste, hatten die Schanzer eineinhalb Wochen lang Zeit, etwas durchzupusten und an einigen Dingen zu arbeiten, wie Trainer Tomas Oral sagt. Vermehrt Wert legte er auf Sachen wie „Kompaktheit“ und „Restabsicherung des Feldes“. Außerdem gelte es, künftig „mehr Durchschlagskraft im letzten Drittel“ zu erreichen. Gerade daran fehlte es in den beiden letzten Partien vor der erzwungenen Pause. Sowohl beim 0:2 in Meppen als auch beim 1:1 gegen den VfB Lübeck traten die Schanzer äußerst dominant auf und hatten meist den Ball, schafften es aber kaum, sich zwingende Torchancen zu erarbeiten.

FC Ingolstadt will Heimserie ausbauen

Besser machen kann es der FCI am Mittwoch (19 Uhr), wenn Hansa Rostock im Audi-Sportpark zu Gast ist. Der ehemalige Bundesligist gehört wie die Schanzer der Spitzengruppe der 3. Liga an, musste sich zuletzt allerdings zweimal geschlagen geben (1:2 in Wiesbaden, 0:2 gegen Meppen). „Rostock hat in den vergangenen zwei Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Es herrscht in der sportlichen Führung mit Sportdirektor Martin Pieckenhagen und Trainer Jens Härtel Kontinuität und eine klare Handschrift“, so Oral. „Sie sind sicher unzufrieden, weil sie zweimal nicht gewonnen haben, werden gegen uns sehr konzentriert agieren und unbedingt etwas mitnehmen wollen.“ Das will freilich auch der FC Ingolstadt, auf den vor Weihnachten am Samstag (14 Uhr) auch noch die schwierige Auswärtsaufgabe beim 1. FC Saarbrücken ansteht. Doch zunächst will Oral mit seinem Team gegen Rostock an die bisher gezeigte Heimstärke anknüpfen. Fünfmal ist der FCI daheim hintereinander ungeschlagen, kassierte erst eine Niederlage (0:1 gegen Unterhaching). Die Serie bedeute natürlich „sehr viel. Sie gibt uns Selbstvertrauen, die Brust wird breiter“, sagt Oral, „schade ist einzig, dass keine Zuschauer daran teilhaben können.“

Weil der FCI aber auswärts schwächelte und Punkte liegenließ, befindet er sich außerhalb der Aufstiegsplätze. Kein Problem, wie Oral findet: „In der 3. Liga spielt es keine Rolle, ob du am 10., 15. oder 20. Spieltag Tabellenführer bist. Wichtig ist, dass du sehr, sehr lange ein Wörtchen mitredest und am Ende des Tages die Nase vorne hast.“

FC Ingolstadt: Eckert Ayensa vor Rückkehr in die Startelf

Dazu beitragen soll mit Merlin Röhl ein Spieler, den kaum jemand auf der Rechnung hatte. Der 18-Jährige stand zuletzt dreimal in der Startelf und hat bei Oral einen positiven Eindruck hinterlassen. Der Trainer schwärmt: „Ich bin froh, dass wir mit Merlin eine Alternative mehr haben. Das hilft uns sehr, vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass wir den einen oder anderen Verletzten haben.“ Auch für die Zukunft baut der Coach auf Röhl: „Ich sehe ihn als Box-to-Box-Spieler. Er ist ein fertiger Mittelfeldspieler, der in beide Richtungen sehr gut arbeitet. Uns tun seine Unbekümmertheit und sein jugendlicher Elan gut. Er ist ein Spieler, an dem wir sehr viel Freude haben und noch mehr haben werden.“

Ebenfalls eine wichtige Rolle einnehmen sollen Marc Stendera, den Oral auf der Sechs am besten aufgehoben sieht, und Dennis Eckert Ayensa. Der Stürmer wurde nach seiner Rückkehr nach langer Verletzungspause viermal eingewechselt und soll künftig wieder mehr Spielzeit erhalten. „Wir konnten ihn jederzeit reinschmeißen und sind sehr vorsichtig mit ihm umgegangen. Dennis ist immer ein Kandidat für die Startelf.“

Während Ecket Ayensa die Pause nutzen konnte, auf sein früheres Fitnesslevel zu gelangen, muss der FCI weiterhin auf einige andere Spieler verzichten. In der Innenverteidigung muss Oral erneut sein etatmäßiges Duo um Tobias Schröck und Björn Paulsen ersetzen. Außerdem fehlen die Linksverteidiger Dominik Franke und Gordon Büch, Mittelfeldspieler Rico Preißinger und Ersatztorhüter Robert Jendrusch.

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt Buntic – Heinloth, Antonitsch, Keller, Gaus – Stendera, Krauße – Röhl, Elva – Eckert Aensa, Kutschke.

Hansa Rostock Kolke – Neidhart, Riedel, Sonnenberg, Horn – Rother, Bahn – Vollmann, Litka – Breier, Verhoek.

