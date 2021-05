FC Ingolstadt

Während Corona durch die Welt: Ex-FCI-Kapitän Marvin Matip erzählt von seinen Eindrücken

Plus Marvin Matip ist mit seiner Frau Elsie in den vergangenen sechs Monaten durch Mittel- und Südamerika gereist. Der ehemalige Kapitän des FC Ingolstadt erzählt von seinen Eindrücken und spricht über seine beruflichen Pläne.

Von Benjamin Sigmund

Eine Weltreise mitten während der Corona-Pandemie? Hört sich abenteuerlich an – und ist es auch. Marvin Matip hat es dennoch gewagt und war in den vergangenen sechs Monaten mit seiner Frau Elsie in Zentral- und Südamerika unterwegs. Seit einer Woche sind die Matips nun zurück in Deutschland, haben in Ingolstadt eine neue Wohnung bezogen. Der langjährige Kapitän der Schanzer, der vor zwei Jahren seine Karriere beendete, hat einiges zu erzählen. Er spricht über die zurückliegende Reise, seine Pläne für die Zukunft und die Relegationsspiele des FC Ingolstadt gegen den VfL Osnabrück.

