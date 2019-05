vor 34 Min.

„Haben diese Saison viele Fehler gemacht“

Die Stimmen zum Abstieg des FC Ingolstadt

Tomas Oral (Trainer FC Ingolstadt): „Es ist sehr schwer, die richtigen Worte zu finden. Der SV Wehen Wiesbaden hat aufgrund der ersten Halbzeit verdient gewonnen. Der Gegner war in den ersten 45 Minuten sehr stark. In der zweiten Halbzeit kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ich wünsche dem FC Ingolstadt bei seinen Entscheidungen ein glückliches Händchen. Der Verein muss sich schütteln und in vielen Bereichen neu aufstellen.“

Rüdiger Rehm (Trainer SV Wehen Wiesbaden): „Relegationsspiele sind brutal. Die einen feiern, und nebenan herrscht große Enttäuschung. Ich weiß gar nicht, wie die Mannschaft das alles abrufen konnte. Wir haben es besser gemacht als im Hinspiel und viele Situationen in der Box kreiert. Wir wollten vor der Relegation auf jeden Gegner aus dem unteren Tabellendrittel der 2. Liga treffen, nur nicht auf den FC Ingolstadt. Entscheidend war letztlich unser Tor in der 96. Minute im Hinspiel.“

Peter Jackwerth (Vorsitzender FC Ingolstadt): „Die Niederlage war wegen der ersten Halbzeit verdient. Wir sind nicht heute abgestiegen. In einer Relegation ist alles möglich. Wir haben in dieser Saison viele Fehler gemacht, haben drei Trainer, einen Sportdirektor und einen Geschäftsführer verschlissen. Daran sieht man, welche Probleme der Verein in dieser Spielzeit hatte. Diese Fehler dürfen sich nicht wiederholen“.

Mergim Mavraj (Spieler FC Ingolstadt): „Der Kopf hat heute mitgespielt. Der Wille war vorhanden. Wir haben die ersten 45 Minuten verschlafen, was in den vergangenen zwei, drei Monaten nicht der Fall war. Am Ende sind wir angerannt, aber der Gegner hat mit Mann und Maus verteidigt. Leider haben wir unseren Weg der jüngsten Wochen nicht belohnt.“

Marcel Gaus (Spieler FC Ingolstadt): „Dieses Spiel ist ein Endprodukt der ganzen Saison. Es ist enttäuschend, aber wir haben es selbst verschuldet. Leider haben wir den schlechtesten Moment für eine so schlechte erste Halbzeit gewählt. Aktuell fühle ich nur Leere. Das müssen wir alle erst einmal verarbeiten.“ (sb)

Themen Folgen