Jubel nach doppeltem Blitzstart

Der FC Ingolstadt gewinnt das Hinspiel beim SV Wehen Wiesbaden nach zwei Toren von Dario Lezcano mit 2:1. Doch die Freude ist gedämpft, weil die Schanzer in der 96. Minute schlafen.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Ingolstadt ist dem Klassenerhalt in der 2. Liga einen großen Schritt näher gekommen. Die Schanzer gewannen das Relegationshinspiel beim SV Wehen Wiesbaden mit 2:1 und haben sich eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel erarbeitet. Ein Blitzstart in beiden Halbzeiten war ausschlaggebend für den Erfolg.

Beide Mannschaften gingen mit großem Selbstvertrauen in die K.o-Duelle. Wehen gewann zuletzt viermal hintereinander und war das beste Rückrundenteam der 3. Liga. Der FC Ingolstadt holte unter Tomas Oral 16 von 21 möglichen Punkten und rettete sich damit vor dem direkten Abstieg.

FC Ingolstadt: Erster Angriff bringt die Führung

Die Euphorie bei den Hessen, nach zehn Jahren in die 2. Liga zurückzukehren, war bei den Anhängern deutlich zu spüren. Doch der FCI sorgte mit seinem ersten Angriff für einen mächtigen Stimmungsdämpfer. Gerade einmal 32 Sekunden waren gespielt, als Dario Lezcano den Ball zur Freude der knapp 1000 mitgereisten Ingolstädter Anhänger ins Netz beförderte. Thomas Pledl hatte den Paraguayer bedient. Der SVWW antwortete prompt, doch der sehenswerte Seitfallzieher des Ex-Ingolstädters Manuel Schäffler landete auf dem Tornetz (2.). Es sollte die beste Wehener Chance in der ersten Halbzeit bleiben. Die Hessen erarbeiteten sich gegen die nun tief stehenden Schanzer zwar ein deutliches Übergewicht, kamen aber zu keinen klaren Möglichkeiten. Vor allem im zentralen Mittelfeld erlaubten sie sich viele Ungenauigkeiten und Abspielfehler. Dennoch musste FCI-Keeper Philipp Tschauner zweimal eingreifen. Einmal rettete er vor Schäffler (34.), dann nach einer Hereingabe von Moritz Kuhn (39.). Die erste Hälfte hätte enden können, wie sie begann. Doch Lezcano lupfte den Ball nach einem Zuspiel von Kittel über den Querbalken (45.).

FC Ingolstadt: Gute Konterchance wird vergeben

Was bereits zu Beginn des Spiels geklappt hatte, wiederholte der FC Ingolstadt nach Wiederanpfiff. 43 Sekunden waren diesmal gespielt, als Schiedsrichter Guido Winkmann Elfmeter für die Schanzer pfiff. Almog Cohen hatte geschossen, Wehens Keeper Markus Rolle den Ball prallen lassen und anschließend Lezcano von den Beinen geholt. Der Paraguayer trat selbst an, verzögerte in für ihn typischer Manier und schob links unten zum 0:2 ein (47.). Im Anschluss entwickelte sich ein immer zerfahreneres Spiel, in der lange Zeit kein Team zu gefährlichen Abschlüssen kam. Bei einer guten Kontergelegenheit verpasste es Paulo Otavio, den Ball rechtzeitig zum frei stehenden Lezcano zu spielen (74.). Auch Phil Neumann hätte erhöhen können, doch sein Kopfball wurde kurz vor der Linie geklärt (90.). Statt selbst zu treffen, musste der FCI in der sechsten Minute der Nachspielzeit (!) einen Dämpfer hinnehmen. Maximilian Dittgen ließ Neumann schlecht aussehen und bediente den alleingelassenen Daniel Kofi Kyereh, der den Ball zum 1:2 ins Tor beförderte.

FC Ingolstadt: Rückspiel steigt am Dienstag

Das entscheidende Rückspiel findet am kommenden Dienstag (18.15 Uhr) in Ingolstadt statt. Wehen muss dann mindestens zwei Tore erzielen. Gewinnen die Hessen etwa mit 3:2, hätten sie sich durchgesetzt, da wie im Europapokal die „Auswärtstorregel“ Anwendung findet. Der FC Ingolstadt muss dann auf seinen Kapitän Almog Cohen verzichten, der in der Anfangsphase (8.) seine fünfte Gelbe Karte kassierte und gesperrt ist.

SV Wehen Wiesbaden Kolke – Kuhn, Mockenhaupt, Mrowca, Mintzel – Gül (86. Lorch) – Titsch-Rivero (62. Kyereh) – Shipnoski, Schönfeld, Dittgen – Schäffler (72. Nik. Schmidt) FC Ingolstadt 04 Tschauner – Neumann, Paulsen, Mavraj, Paulo Otavio – Cohen (81. Kotzke), Gaus – Pledl, Kittel (77. Krauße) – Lezcano (86. Kaya), Kutschke Schiedsrichter Guido Winkmann (Kerken) – Zuschauer 7698 Tore 0:1 Lezcano (1.), 0:2 Lezcano (47./Foulelfmeter), 1:2 Kyereh (90.+6).

