vor 17 Min.

Weiterspielen oder aufhören? Die delikate Situation des FC Ingolstadt

Plus Im Gegensatz zu manch anderem Verein möchte der FCI die Saison gerne weiterführen. Das könnte neben allerlei objektiven Kriterien auch mit der Tabellensituation zu tun haben.

Von Dirk Sing

Die Zeichen stehen auf Re-Start. Während die Fußball-Bundesliga und zweite Liga an diesem Wochenende ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen, soll die dritte Liga am 26. Mai folgen. Dies gab kürzlich der Deutsche Fußball-Bund ( DFB), unter dessen Dach die Drittligisten beheimatet sind, offiziell bekannt. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Politik grünes Licht für eine Fortsetzung der Saison 2019/2020 gibt, in der noch elf Spieltage zu absolvieren sind.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen