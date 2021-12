FC Ingolstadt

Rüdiger Rehm über den FC Ingolstadt: „Die Aufgabe hier ist fantastisch“

Leitete seine erste Einheit am Audi-Sportpark: Rüdiger Rehm ist der neue Trainer des FC Ingolstadt. Verein und Coach rechnen mit einer längerfristigen Zusammenarbeit.

Plus Der FC Ingolstadt hat einen neuen Trainer. Mit Rüdiger Rehm wollen die Schanzer den Klassenerhalt schaffen. Warum sein Vorgänger André Schubert gehen musste und was sich beide Seiten von der Zusammenarbeit erhoffen.

Von Michael Kienastl

Am Mittwoch ging es schnell am Audi-Sportpark. Mittags wurde die Entlassung von Trainer André Schubert vermeldet, abends die Verpflichtung seines Nachfolgers Rüdiger Rehm. Dieser leitete bereits am nächsten Tag das erste Training des FC Ingolstadt und stellte sich im Anschluss gemeinsam mit Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer den Fragen der Presse.

