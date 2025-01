Bayern-Fußballerinnen ohne verletzte Zadrazil

Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen zum Start in die zweite Saisonhälfte auf Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil (31) verzichten. Wie die Münchnerinnen mitteilten, hat sich die Österreicherin im Trainingslager in Sevilla einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Die Nationalspielerin befinde sich bereits «auf dem Weg der Besserung», hieß es. Im Bundesligaspiel am Sonntag bei RB Leipzig (18.30 Uhr) wird Zadrazil aber definitiv fehlen.

