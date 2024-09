Eintracht-Frauen gewinnen Spitzenspiel gegen Wolfsburg

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Bundesliga-Spitzenspiel den VfL Wolfsburg düpiert und ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Hessinnen gewannen gegen den Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer mit 3:0 (1:0) und schoben sich auf den zweiten Tabellenplatz.

Die Nationalspielerinnen Sara Doorsoun (45.+1 Minute/Handelfmeter) und Nicole Anyomi (46./59.) erzielten die Tore für die weiter ungeschlagenen Eintracht-Frauen, die jetzt zehn Punkte auf dem Konto haben und erste Verfolgerinnen von Meister Bayern München (12) sind.

Von Beginn an agierten die Gastgeberinnen hochkonzentriert und standen sicher in der Abwehr. Wolfsburg machte weitgehend das Spiel, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Frankfurt beschränkte sich auf schnelle Konter nach Ballgewinnen. In der ausgeglichenen Partie war die Eintracht wesentlich effizienter und vor dem Tor kaltschnäuzig. Erst verwandelte Doorsoun nach einem Handspiel von Marina Hegering den fälligen Elfmeter, dann nutzte Anyomi zwei Fehler in der anfälligen Gäste-Abwehr.

Doorsoun brachte Frankfurt gegen Wolfsburg in Führung.