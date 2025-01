FC Augsburg erwartet «50/50-Spiel» gegen St. Pauli

Trainer Jess Thorup hat Rückkehrer Mergim Berisha mit einem Video-Studium wieder fit gemacht für die Spielweise des FC Augsburg. Doch wie der von der TSG 1899 Hoffenheim bis zum Saisonende ausgeliehene Stürmer schon an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim FC St. Pauli mitmischen werde, ließ der Däne offen. «Mergim kann uns helfen», konstatierte Thorup. Ob von Anfang an oder während des Spiels, da müsse man schauen.

Die Augsburger hatten am Dienstag die Rückkehr Berishas verkündet. Nach Medienangaben hat der FC Augsburg eine Kaufoption auf den zweimaligen deutschen Nationalspieler, dessen Vertrag bei den Kraichgauern noch bis zum Sommer 2027 läuft. In Hoffenheim konnte sich Berisha, der im Sommer 2023 Augsburg noch 14 Millionen Euro Ablöse eingebracht hatte, nie richtig durchsetzen.

Thorup erwartet eine «heiße Atmosphäre»

Thorup stellte gegen St. Pauli, das zuletzt zweimal nacheinander gewann, eine Rückkehr des fehlenden Trios Henri Koudossou, Kristijan Jakic und Cedric Zesiger in Aussicht.

Nach drei eigenen Siegen in Serie will Thorup keinen Schlendrian seiner Mannschaft dulden. «Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und denken: Es läuft alles», meinte Thorup, der in Hamburg eine «heiße Atmosphäre» erwartet. «Für mich ist es ein 50/50-Spiel.»