Freiburg verlängert mit jungem Schweizer Manzambi

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag von Nachwuchshoffnung Johan Manzambi vorzeitig verlängert. Angaben zur Dauer machten die Freiburger in ihrer Mitteilung nicht. Der Schweizer U20-Nationalspieler war im Januar 2023 von Servette Genf zu den Breisgauern gewechselt und spielte bislang überwiegend für deren U19 und die zweite Mannschaft. Beim 3:0 beim 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag gab der 18 Jahre alte Mittelfeld-Allrounder in der Schlussphase sein Bundesliga-Debüt. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der SC den FC St. Pauli.

