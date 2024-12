Kimmich warnt nach erster Liga-Pleite: «Gefährlicher Moment»

Joshua Kimmich warnt nach der ersten Niederlage des FC Bayern München in dieser Bundesliga-Saison vor dem «gefährlichen Moment». Es sei aber «auch ein entscheidender Moment, dass wir jetzt als Mannschaft zusammenstehen, weiter hart arbeiten. Wir merken, dass wir jetzt nichts geschenkt bekommen», sagte der Fußball-Profi nach dem 1:2 (0:1) des FC Bayern beim FSV Mainz 05 am 14. Spieltag.

Das Team habe es vor allem in der ersten Hälfte nicht geschafft, «das Spiel zu beruhigen, die Emotionen rauszunehmen und die Kontrolle zu übernehmen», erklärte Kimmich. Sowohl defensiv als auch offensiv erreichten die Münchner über weite Strecken keine Normalform. Erst in der Schlussphase wachten die Bayern auf. Mehr als den Anschlusstreffer durch Leroy Sané in der 87. Minute gelang dem deutschen Rekordmeister aber nicht.

Nur noch vier Punkte Vorsprung

Durch die Niederlage schrumpfte der Vorsprung auf den ersten Verfolger Bayer Leverkusen auf vier Zähler. Eintracht Frankfurt könnte mit einem Sieg bei RB Leipzig am Sonntag sogar auf drei Punkte herankommen.

Leipzig ist am kommenden Freitag der nächste und auch letzte Gegner des FCB in diesem Kalenderjahr. «Es wird schon wichtig sein, dass wir jetzt das letzte Spiel gewinnen», betonte Kimmich. Jeder in der Mannschaft müsse in den nächsten Tagen dafür sorgen, dass er gegen RB auf einem «absoluten Toplevel» sei. «Und dann muss Leipzig gegen ein sehr starkes Bayern ran.»