Kurioses Vogt-Tor: Nach zehn Jahren wieder gegen Dortmund

So lange wie Union Berlins Kevin Vogt hat kein Feldspieler der Fußball-Bundesliga auf sein nächstes Tor warten müssen. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger feierte am Samstag gegen Borussia Dortmund nach einem Foulelfmeter sein erstes Liga-Tor seit fast genau zehn Jahren, wie der Datendienstleister Opta noch während der Partie hervorhob. Letztmals getroffen hatte Vogt am 18. Oktober 2014, damals noch für den 1. FC Köln - und auch gegen den BVB. Laut Opta lagen für Vogt 275 torlose Partien zwischen den beiden Treffern.

