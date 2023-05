Fußball-Bundesliga

17:50 Uhr

Wie Dortmund alles tun möchte für diesen einen Moment

Plus Ein ganzes Bundesliga-Jahrzehnt geht der Titel an den FC Bayern. Jetzt steht Borussia Dortmund unmittelbar vor der Krönung. Noch in Augsburg schwört Trainer Terzic sein Team darauf ein.

Edin Terzic saß alleine auf dem Podium. Nun gut, nicht ganz alleine, neben ihm moderierte Dortmunds Mediendirektor die Pressekonferenz. Enrico Maaßen allerdings fehlte noch. Die Dortmunder aber hatten es nach dem 3:0-Sieg eilig, sie wollten noch am Sonntagabend nach Hause. Als Maaßen also noch vor den TV-Kameras im Freien beschäftigt war, lud sein Dortmunder Kollege im Presseraum zu einem Motivationstraining.

Über das Spiel sprach der Trainer kaum. Das Ergebnis war am Ende deutlich. Terzic begann noch am Sonntag damit, alle BVB-Beteiligten auf die letzte Saisonwoche einzuschwören. Darauf, dass sie gemeinsam am Samstag ihr großes Ziel erreichen möchten. Borussia Dortmund kann deutscher Meister werden. Ein Sieg fehlt noch. „Wir verspüren den riesigen Wunsch und den riesigen Willen, diesen Moment gemeinsam, in dieser Gruppe, mit unseren Fans, in unserem Stadion zu erleben, um dann alles dafür zu tun, endlich, endlich die Meisterschale wieder nach Dortmund zu holen.“ Viele Jahre haben sie warten müssen, weil der FC Bayern zu überlegen war. Auch in dieser Saison deutete zunächst nicht viel darauf hin, dass sich das ändern würde. Schwächelten die Münchner, griffen die Dortmunder nicht zu. Seit dem vergangenen Wochenende ist vieles anders.

