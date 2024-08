Darmstadt mit unglücklicher Niederlage zum Auftakt

Der SV Darmstadt 98 ist mit einer Niederlage in die 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Die Lilien unterlagen Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:0). «Wir haben gegen eine reife Mannschaft - so wirkte es zumindest - verloren», sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht beim TV-Sender Sky nach dem Heimspiel am ersten Spieltag.

Vor 17.810 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor gingen die Düsseldorfer durch ein Eigentor von SVD-Innenverteidiger Aleksandar Vukotic in Führung (55. Minute). Der eingewechselte Tim Rossmann sorgte für den Endstand (86.).

Rote Karte für 17-Jährigen

Kurz zuvor sah der 17 Jahre alte Darmstädter Othmane El Idrissi nach Videoüberprüfung die Rote Karte wegen einer Notbremse (83.). Zunächst hatte Schiedsrichter Robert Kampka dem Youngster nur die Gelbe Karte gezeigt. «Der wird wieder da sein», sagte Lieberknecht über El Idrissi.

In der ersten Hälfte entwickelte sich zwischen beiden Teams ein ausgeglichenes Spiel. Nach dem Führungstreffer der Fortuna wurde die Partie offener.

Der Bundesliga-Absteiger aus Darmstadt hatte zunächst gute Chancen auf den Ausgleich, jedoch scheiterten die Lilien mehrmals an Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier. Nach der Roten Karte und dem 2:0 für die Fortuna war die Partie entschieden.

Insgesamt habe seine Mannschaft nicht genug Abschlusssituationen erspielen können, betonte Lieberknecht nach dem Abpfiff. «Das war das Problem heute, um nicht zumindest mit einem Punkt nach Hause zu gehen.»

