Eintracht mit Flutlichtspielen in Leipzig und gegen den BVB

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) beschert Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ein Flutlichtspiel bei RB Leipzig. Wie aus den zeitgenauen Ansetzungen der DFL hervorgeht, schließen die beiden Teams den 14. Spieltag am 15. Dezember um 19.30 Uhr (DAZN) ab. Das Rhein-Main-Derby am Jahresabschluss gegen den FSV Mainz 05 findet am 21. Dezember (15.30/Sky) statt.

Nach dem Jahreswechsel ist direkt eine englische Woche angesetzt, die für die Hessen mit einem Auswärtsspiel am 11. Januar 2025 (15.30 Uhr) beim FC St. Pauli beginnt. Drei Tage später (20.30 Uhr) empfängt die Eintracht den SC Freiburg. Zum Abschluss der englischen Woche kommt Borussia Dortmund am Freitagabend, den 18. Januar (20.30 Uhr), nach Frankfurt.

In der 2. Liga bestreitet der SV Darmstadt seine Partie beim Hamburger SV am 8. Dezember um 13.30 Uhr. Zum Jahresabschluss empfangen die Lilien am 22. Dezember (13.30 Uhr) den SSV Jahn Regensburg. Im neuen Jahr kommt es gleich zum Knaller-Duell unter Flutlicht bei Fortuna Düsseldorf. Anstoß ist dort am 17. Januar um 18.30 Uhr.