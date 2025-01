Hachings Neu-Trainer Herrlich mit Remis in erstem Testspiel

Heiko Herrlich ist mit einem Testspiel-Remis in seine zweite Trainer-Zeit bei der SpVgg Unterhaching gestartet. Der einstige Nationalspieler und Bundesliga-Torjäger sah ein 0:0 seines Drittliga-Teams beim Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Der 53-Jährige war am Freitag als neuer Coach der Hachinger verkündet worden - für Herrlich ist dies eine Rückkehr zu dem Verein, den er bereits in der Saison 2011/12 betreut hatte.

Unterhaching ist Tabellenletzter der 3. Liga. Für Herrlich und Sven Bender, der nach einer Phase als Interims-Chefcoach wieder Co-Trainer ist, geht die Meisterschaft am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II weiter.

