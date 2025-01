Harte Gegenspieler: Wie die 3. Liga Undav geholfen hat

Seine Erfahrungen in der 3. Liga haben Nationalspieler Deniz Undav auch für die ein oder andere Situation auf höchstem Niveau vorbereitet. «In der 3. Liga kann es vorkommen, dass auch mal ein Innenverteidiger an dir vorbeiläuft und dir einen Schlag mitgibt. Und da gibt es halt keinen VAR, das sieht dann keiner», erzählte der Stürmer des VfB Stuttgart in einer Medienrunde des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur 3. Liga. Das helfe ihm heute, weil er in unangenehmen Situationen dadurch einfach ruhiger bleibe.

Undav hatte von 2018 bis 2020 für den SV Meppen in der 3. Liga gespielt. Mittlerweile ist er Nationalspieler und mit dem VfB Stuttgart unter anderem in der Champions League aktiv. «Ich habe damals nicht daran gedacht, dass ich diesen Weg mal einschlagen würde», sagte er. Die 3. Liga verfolge er zum Teil noch heute, vor allem die 2. Mannschaft des VfB.