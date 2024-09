Krösche überzeugt: Koch kann größere Rolle im DFB-Team haben

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche traut Innenverteidiger Robin Koch mehr Einsatzzeiten in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu. «Er hat ja bei uns auch eine extrem wichtige und tragende Rolle und ich bin auch überzeugt, dass er das in der Nationalmannschaft machen kann», sagte Krösche vor dem Nations-League-Spiel der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn.

Der 28 Jahre alte Koch gehörte zwar zum Kader bei der Heim-EM im Sommer, kam in den Spielen aber keine einzige Minute zum Einsatz. Auch für die Länderspiele gegen Ungarn und drei Tage später in den Niederlanden gehört der Abwehrspieler wieder zum Aufgebot.

Es sei eine schöne Entwicklung für Koch, dass er bei der EM dabei gewesen sei, sagte Krösche. «Klar, das ist natürlich schade für ihn, dass er nicht gespielt hat, aber ich traue ihm schon zu, dass er da auch den einen oder anderen verdrängen kann und auch deutlich mehr Spielzeit in der Nationalmannschaft bekommt.»