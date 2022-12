Brasiliens WM-Traum ist in Katar wieder geplatzt

Der Traum vom sechsten WM-Titel ist für Rekord-Champion Brasilien wieder frühzeitig geplatzt.

Das Team um Superstar Neymar verlor gegen Vize-Weltmeister Kroatien 2:4 im Elfmeterschießen und schied damit zum vierten Mal bei den letzten fünf WM-Turnieren im Viertelfinale aus.

Brasilien scheitert im Elfmeterschießen gegen Kroatien

Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Die Brasilianer Rodrygo und Marquinhos scheiterten vor 43.893 Zuschauern in Al-Rajjan vom Elfmeterpunkt. In der Verlängerung hatte Superstar Neymar (105.+1) das brasilianische Führungstor erzielt, Bruno Petkovic gelang der Ausgleich (117.).

Neymar (links) umspielt den kroatischen Torhüter Dominik Livaković und trifft zur Führung. Foto: Andre Penner, AP/dpa

Die im bisherigen Turnier so harmlosen Kroaten hingegen dürfen von einer Wiederholung von 2018 träumen. Im Halbfinale treffen Luka Modric und Co. am Dienstag (20.00 Uhr MEZ) auf Argentinien mit Superstar Lionel Messi oder die Niederlande. (dpa)

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.

