Hansa Rostock folgt FC St. Pauli und verlässt Plattform X

Nun verlässt auch der FC Hansa Rostock den Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). Die Hanseaten posteten mit „Wir sind raus!“ und einem Winke-Emoji am Montag ein letztes Statement auf der Plattform. Der Fußball-Drittligist begründete seine Entscheidung damit, schon länger die Überlegung gehabt zu haben, den Kanal einzustellen. Der Klub wolle sich „auf unsere anderen Kanäle, die besser angenommen werden und eine größere Reichweite haben“ konzentrieren, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Hansa Rostock verlässt X - genau wie FC St. Pauli zuvor

Damit folgt Hansa Rostock dem Bundesligisten und fußballerischen Rivalen FC St. Pauli, der in der vergangenen Woche bekanntgegeben hatte, X zu verlassen. Seit 2013 war der FC St. Pauli bei Twitter und später bei X aktiv gewesen. Der Bundesligist teilte schließlich am Donnerstag vergangener Woche mit, was die Gründe für den Schlussstrich seien: die Verbreitung von Hass-Nachrichten und Rassismus auf X. „Inhaber Elon Musk hat aus einem Debatten-Raum einen Hass-Verstärker gemacht, der auch den Bundestagswahlkampf beeinflussen kann“, teilte der Klub mit, der somit andere Beweggründe als die Rostocker aufführte. Alte Inhalte sollen jedoch auf X erhalten bleiben. Künftig will der FC St. Pauli nur noch über die Plattform Bluesky kommunizieren.

Weiter hieß es von dem Kiez-Klub: „Rassismus und Verschwörungslegenden verbreiten sich ungehindert oder werden sogar kuratiert. Beleidigungen und Drohungen werden kaum sanktioniert und als vermeintliche Meinungsfreiheit verkauft.“ Musk habe X „zu einer Hass-Maschine umgebaut“ und schon Donald Trump im US-Wahlkampf „tatkräftig unterstützt“. Laut dem Klub sei davon auszugehen, dass X auch im Bundestagswahlkampf autoritäre, menschenfeindliche und rechtsradikale Inhalte fördere und so öffentliche Diskurse manipuliere.

FC St. Pauli nun bei Bluesky: Plattform seit Februar öffentlich zugänglich

Die Kommunikation des FC St. Pauli erfolge künftig über den Anbieter Bluesky, der seit Februar für die Öffentlichkeit zugängig ist. Seit der US-Wahl am 5. November gewinnt die Plattform deutlichen an Nutzern. Allein in der vergangenen Woche seien 700.000 dazugekommen, teilte das Unternehmen dem Technologieblog „The Verge“ mit. Die meisten von ihnen kämen demnach aus den USA.

Icon Vergrößern Beim Kurznachrichtendienst Bluesky, eine Alternative zum Twitter-Nachfolger X, können sich seit Februar alle Interessenten anmelden. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa Icon Schließen Schließen Beim Kurznachrichtendienst Bluesky, eine Alternative zum Twitter-Nachfolger X, können sich seit Februar alle Interessenten anmelden. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa

Mit knapp 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzern ist die Plattform noch deutlich kleiner als X. Inhaber Elon Musk nennt keine genauen Zahlen, jedoch ist nach Angaben der dpa von hunderten Millionen Nutzern auszugehen.