FC Bayern: Königsklassen-Gewinner siegt in allen Spielen

Bild: Michael Regan/Getty Images via UEFA/dpa

Bis zum Sieg im Finale haben die Bayern auch in allen Spielen davor in der Champions League gesiegt.

Der FC Bayern München ist in 28 Jahren Champions League der erste Titelträger, der vom Start bis zum Finale alle Partien gewinnen konnte.

Elf Siege reihte der deutsche Fußball-Rekordmeister bis zum krönenden 1:0 am Sonntagabend in Lissabon gegen Paris Saint-Germain aneinander. Der letzte ungeschlagene Titelträger war Manchester United in der Saison 2007/08.

Von Belgrad bis Paris, die elf Bayern-Siege auf dem Weg zum Titel:

Datum Paarung Ergebnis Runde 18.09.2019 FC Bayern Roter Stern Belgrad * 3:0 Gruppenphase 01.10.2019 Tottenham Hotspur - FC Bayern * 2:7 Gruppenphase 22.10.2019 Olympiakos Piräus - FC Bayern * 2:3 Gruppenphase 06.11.2019 FC Bayern - Olympiakos Piräus 2:0 Gruppenphase 26.11.2019 Roter Stern Belgrad - FC Bayern 0:6 Gruppenphase 11.12.2019 FC Bayern - Tottenham Hotspur 3:1 Gruppenphase 25.02.2020 FC Chelsea - FC Bayern 0:3 Achtelfinale 08.08.2020 FC Bayern - FC Chelsea 4:1 Achtelfinale 14.08.2020 FC Barcelona - FC Bayern 2:8 Viertelfinale 19.08.2020 Olympique Lyon - FC Bayern 0:3 Halbfinale 23.08.2020 Paris Saint-Germain - FC Bayern 0:1 Finale

* mit Niko Kovac als Cheftrainer

© dpa-infocom, dpa:200824-99-281713/2 (dpa)

