vor 59 Min.

ManCity-Profis laufen mit 102-Jähriger und 98-Jähriger ein International

Vera Cohen besucht seit 86 Jahren jedes Heimspiel der Citizens, ihre Schwester Olga seit 78 Jahren. Nun revanchierte sich ihr Klub für die Treue.

Viele Fans des englischen Fußballmeisters Manchester City erinnern sich noch sehr gut an nicht so erfolgreiche Zeiten der Skyblues. Aber nur wenige haben so viele Spiele erlebt wie die 102 Jahre alte Vera Cohen und ihre 98 Jahre alte Schwester Olga Halon.

98 year-old Olga and 102 year-old Vera are amongst our mascots today! Blues for 85 years! #cityvffc #mancity pic.twitter.com/63Zjmc8l43 — Manchester City (@ManCity) 15. September 2018

Vera kommt nach eigener Aussage seit 86 Jahren zu den Heimspielen von Man City, Olga seit 78 Jahren. Am Samstag wurden die beiden langjährigen City-Fans mit einer besonderen Geste von ihrem Club geehrt. Vor dem Heimspiel gegen den FC Fulham führten die Profis von Man City nicht nur wie üblich Kinder aufs Spielfeld, sondern nahmen auch die beiden rüstigen Damen beim Einlaufen mit. David Silva nahm die 102-jährige Vera an die Hand, Fernandinho die 98-jährige Olga. Altersbedingt dauerte das Einlaufen natürlich etwas länger als sonst, weil beide Damen am Stock gehen.

Zu Guardiola sagte Olga: "Sie können keine 86 Jahre hier bleiben"

Am Spielfeldrand wurden die Rentnerinnen dann von den City-Maskottchen empfangen, bevor sie den 3:0 (2:0)-Sieg gegen Fulham mit Toren von Leroy Sané, David Silva und Raheem Sterling miterlebten. Nach dem Abpfiff plauderten die rüstigen Schwestern aufgeweckt mit Trainer Pep Guardiola und posierten für ein gemeinsames Foto. "Sie können keine 86 Jahre hier bleiben", scherzte Olga, "aber ich hoffe, dass sie noch lange hier sind." (dpa)

