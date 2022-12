Amazon zeigt Champions League bis 2027

Auch in den kommenden Jahren wird Amazon Champions-League-Spiele übertragen. Das Unternehmen hat einen neuen Vertrag bis 2027 mit der UEFA abgeschlossen.

Amazon wird auch in den kommenden Jahren Spiele der Champions League bei Prime Video übertragen. Das US-Unternehmen hat einen neuen Vertrag bis 2027 mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) über Medienrechte abgeschlossen. In den drei Spielzeiten ab der Saison 2024/25 zeigt Amazon jeweils 17 Spiele der reformierten Königsklasse.

Champions League bis 2027 bei Amazon: 17 Spiele und Höhepunkte

Laut dem Vertrag hat Prime Video ein erstes Zugriffsrecht bei der Auswahl der Partie und überträgt exklusiv. Zu dem Rechtepaket gehören außerdem Höhepunkte der anderen Begegnungen am Spieltag. Für Großbritannien hatte Amazon zuvor einen ähnlichen Vertrag abgeschlossen.

Amazon und Team Marketing hatten die Rechtevergabe für den deutschen Markt am 10. Oktober gestartet. Abgabefrist für die Angebote der Medienunternehmen war am 14. November um 10 Uhr. Danach gab es eine weitere Runde im Bieten um die Rechte.

Amazon überträgt seit 2021/22 Champions League

In Deutschland überträgt Amazon bereits seit der Saison 2021/22 Champions-League-Spiele. Seitdem zeigt der kostenpflichtige Prime-Video-Dienst die die Toppartie am Dienstag. Alle anderen Spiele laufen bis Mitte 2024 beim ebenfalls gebührenpflichtigen Internet-Anbieter DAZN. Im frei zu empfangenden Fernsehen gibt es lediglich Zusammenfassungen am Mittwoch und das Endspiel beim ZDF. (mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch