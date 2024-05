Havertz nach verpasstem Titel mit Arsenal: "War nicht genug"

Wie im Vorjahr zieht der FC Arsenal im Titelrennen mit Manchester City den Kürzeren. Kai Havertz ist nach seiner ersten Saison im Arsenal-Trikot schwer enttäuscht.

Kai Havertz hat sich nach der knapp verpassten Fußball-Meisterschaft mit dem FC Arsenal tief enttäuscht geäußert. "Was soll ich sagen? Es tut mir leid für all die Arsenal-Fans", sagte der Angreifer nach dem dramatischen Premier-League-Saisonfinale dem Sender TNT Sports. "Ich kann gerade gar nicht richtig denken. Es ist einfach so frustrierend. Es ist hart."

Der deutsche Nationalspieler, der in der abgelaufenen Saison 13 Liga-Tore erzielt hat, hatte auch beim 2:1 (1:1) gegen den FC Everton für das Siegtor gesorgt. Doch weil Konkurrent Manchester City im Parallelspiel mit 3:1 (2:1) gegen West Ham United gewann, beendete Arsenal die Saison mit zwei Punkten Rückstand auf den neuen und alten Meister erneut als Tabellenzweiter.

"Wir haben unser Bestes gegeben, aber es war nicht genug", resümierte Havertz und versprach den Anhängern, die Mannschaft werde im nächsten Jahr noch besser sein. "Hoffentlich können wir im nächsten Jahr wieder mitmischen und den Arsenal-Fans das geben, was sie brauchen und wofür wir alle hier sind."

(dpa)