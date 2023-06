Benzema verlässt Real Madrid nach 14 Jahren - "Eine Legende"

Nach 14 Jahren bei Real Madrid verlässt Stürmerstar Karim Benzema den spanischen Fußball-Rekordmeister.

Am Dienstag solle es im Trainingszentrum der "Königlichen" in Valdebebas im Nordosten von Madrid eine Abschiedsfeier für den 35 Jahre alten Franzosen geben, teilte der Verein mit.

"Real Madrid möchte dem Mann, der schon jetzt eine unserer größten Legenden ist, seine ganze Dankbarkeit und Zuneigung zeigen", hieß es. Wohin Benzema geht, wurde vorerst offiziell nicht mitgeteilt. Laut Medienberichten wird er aber wohl seinem ehemaligen Clubkameraden Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien folgen. Benzema, dessen Vertrag in Madrid am 30. Juni ausläuft, sei im Golfstaat ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro angeboten worden, hieß es.

Berichte: Benzema vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Berichten des saudischen Staatsfernsehens zufolge wird Benzema in Zukunft beim Verein Al-Ittihad spielen. Demnach habe sich der Franzose mit dem Club aus Dschidda auf eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren geeinigt.

Benzema wechselte im Sommer 2009 mit 21 Jahren von Olympique Lyon nach Madrid. Für Real bestritt der Weltfußballer des Jahres 2022 647 Pflichtspiele, in denen er 353 Tore erzielte. Er ist damit hinter dem Portugiesen Ronaldo (451) die Nummer zwei in der ewigen Torschützenliste des Traditionsclubs. Mit Real gewann der Mittelstürmer - sehr oft an der Seite von Toni Kroos - insgesamt 25 Titel, darunter fünfmal die Champions League. "Eine glänzende und unvergessliche Etappe", schrieb der Club zum Abschied.

(dpa)