Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Flick mit dem FC Barcelona

Auch das Heimdebüt in der spanischen Fußballmeisterschaft ist Hansi Flick mit dem FC Barcelona gelungen. Die Katalanen feierten am zweiten Spieltag mit einem 2:1 gegen Athletic Bilbao den zweiten Saisonsieg in der Primera División.

Spaniens Jungstar Lamine Yamal in der 24. Minute und der ehemalige Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski (75.) erzielten die Tore im Lluís Companys Olympiastadion. Zwischenzeitig hatten die Gäste durch einen Elfmeter, verwandelt von Sancet in der 42. Minute, ausgeglichen.

Den Meisterschaftsauftakt hatte Barça beim FC Valencia 2:1 gewonnen. In der Partie hatte der 36 Jahre alte Lewandowski beide Treffer erzielt.