Müller verlängert Vertrag bei Fußball-Frauen von RB Leipzig

In Marlene Müller bleibt die beständigste Spielerin bei den Fußball-Frauen von RB Leipzig. Die Stürmerin verlängerte ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2026, teilte RB mit. «Marlene ist seit 2020 bei RB Leipzig und hat in dieser Zeit die meisten Minuten für unsere Mannschaft absolviert. Sie ist stark, vielseitig und hat sich technisch enorm weiterentwickelt. Zudem hat sie einen hervorragenden Charakter und ist sehr wertvoll für unser Team», sagte Viola Odebrecht, Leiterin des Frauen- und Mädchenfußballs. Müller kommt in insgesamt 100 Pflichtspielen auf 35 Tore und 15 Assists.

RB Leipzig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spielminute Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis