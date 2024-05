SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

Das Relegation-Rückspiel in der 2. Bundesliga steht an. Jahn Regensburg ist zu Gast Wehen Wiesbaden. Hier gibt es alle Infos rund um Aufstellung, Spielstand und Ergebnis.

Die Saison 2023/24 in der 2. Bundesliga ist beendet, nun steht die Relegation an. Während es für den Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden dabei um den Klassenerhalt geht, möchte Jahn Regensburg aus der 3. Liga in die zweithöchste deutsche Spielklasse aufsteigen. Trainiert wird Wehen Wiesbaden von Nils Döring, bei Drittligist Regensburg steht Joe Enochs an der Seitenlinie.

Jahn Regensburg hatte im Relegation-Hinspiel am 24. Mai das Heimrecht, das Rückspiel findet dann am 28. Mai 2024 in Wiesbaden statt. Alle Informationen rund um Aufstellungen, Spielstand und Ergebnis der Partie gibt es hier für Sie.

SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Highlights

Die Übertragung der 2. Bundesliga 2023/24 erfolgte in erster Linie über den kostenpflichtigen Streaming-Anbieter Sky. Die Relegation gibt es zwar im Free-TV bei SAT.1 zu sehen, doch sollte es Ihnen nicht möglich sein, das Rückspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg im Fernsehen zu verfolgen, bieten wir Ihnen mit unserem Live-Ticker eine kostenlose und bequeme Alternative.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Bayerischer Fußball-Verband

Der Live-Ticker hält Sie stets über das Spielgeschehen auf dem Laufenden und informiert Sie über die Aufstellungen der Mannschaften, den Spielverlauf und Spielstand. Folglich erfahren Sie in Echtzeit, ob Wehen Wiesbaden es schafft, die Klasse zu halten oder ob Jahn Regensburg von der dritten in die zweite Liga aufsteigt. Die Aufstellungen werden kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben, alle weiteren Ereignisse wie Tore oder Chancen folgen. Den Live-Ticker gibt es hier:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Hier noch einmal alle Infos zum anstehenden Relegation-Rückspiel im Überblick:

Spiel: SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg , Relegation , 2. Bundesliga

- , , 2. Stadion: Wiesbaden , Brita-Arena

, Datum: Dienstag, 28. Mai 2024

Dienstag, 28. Mai 2024 Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ausgangslage Wehen Wiesbaden - Jahn Wiesbaden: Wie kommt es zu diesem Spiel?

Der SV Wehen Wiesbaden blickt auf eine sehr schwache Saison in der 2. Bundesliga zurück: Ganze achtzehn Niederlagen musste die Mannschaft von Nils Döring einstecken, nur acht Spiele konnten gewonnen werden. Achtmal kam man außerdem nicht über ein Unentschieden hinaus. Insgesamt kassierte Wehen Wiesbaden im Verlauf der Saison 50 Gegentore, erzielte selbst aber nur 36 Treffer.

Dass die Wiesbadener überhaupt in der Relegation antreten dürfen, verdanken sie der Schützenhilfe des SC Paderborn: Am 34. Spieltag der Zweitliga-Saison 2023/24 unterlag der SV Wehen dem FC St. Pauli zwar mit 1:2, da parallel aber Hansa Rostock von Paderborn besiegt wurde, geht es für die Hessen in die Relegation gegen Jahn Regensburg.

Für die Regensburger verlief die Saison 2023/24 weitaus erfolgreicher: Mit nur neun Niederlagen, zwölf Unentschieden und siebzehn Siegen beendeten sie die Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Nachdem Jahn Regensburg am Ende der vorherigen Saison 22/23 den Abstieg in die 3. Liga hinnehmen musste, hat die Mannschaft nun die Chance, es über die Relegation wieder zurück in die 2. Bundesliga zu schaffen. Wehen Wiesbaden hingegen droht nach einem Jahr Zweitklassigkeit nun wieder der Gang in die dritthöchste deutsche Spielklasse.

Wehen Wiesbaden vs. Jahn Regensburg: Die Bilanz der Teams

Bislang standen sich Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden in 26 Pflichtspielen auf dem Rasen gegenüber. Dabei spricht die Bilanz klar für die Regensburger: Während sie insgesamt dreizehn Siege einfahren konnten, konnte Wiesbaden nur sieben verzeichnen. Fünf Spiele endeten außerdem unentschieden. Auch das Torverhältnis fällt mit 33:20 zugunsten des Drittligisten aus. im Hinspiel der Relegation trennten sich die Teams mit einem 2:2. Für das Rückspiel ist für beide Mannschaften demnach noch alles drin.