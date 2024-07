Wehen Wiesbaden verliert Generalprobe

Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden ist die Generalprobe vor dem Saisonstart in der 3. Liga misslungen. Die Hessen verloren gegen den französischen Zweitligisten FC Metz mit 0:2 (0:1). Die Tore für den Absteiger aus der Ligue 1 erzielten in der heimischen Brita-Arena Arthur Atta (33. Minute) und Simon Elisor (55.). Am kommenden Samstag (14.00 Uhr) startet der SVWW beim SC Verl in die Liga.

Wehe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Generalprobe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Wehen Wiesbaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis