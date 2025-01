Hoffenheim verleiht Drexler nach Nürnberg

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat Tim Drexler bis zum Saisonende an den 1. FC Nürnberg verliehen. Wie die Kraichgauer mitteilten, soll das 19-jährige Defensivtalent beim Zweitligisten mehr Spielpraxis sammeln. Drexlers Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis zum 30. Juni 2028.

«Tim ist ein hochtalentierter Spieler, der grundsätzlich alles mitbringt, was einen modernen Verteidiger ausmacht. Allerdings braucht ein so junger Spieler wie Tim für seine weitere Entwicklung zwingend Spielzeit auf höchstmöglichem Niveau», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Man sei überzeugt, dass Drexler in Nürnberg unter Trainer Miroslav Klose die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen könne.

Drexler spielt seit seinem elften Lebensjahr bei der TSG und schaffte dort auch in der vergangenen Saison den Sprung ins Bundesligateam. In dieser Spielzeit absolvierte er acht Partien, meist als Einwechselspieler. Seit dem Amtsantritt von TSG-Trainer Christian Ilzer im November 2024 stand der U20-Nationalspieler nur noch einmal im Kader.