Auseinandersetzung zwischen Fußballfans in Sinsheim

Vor der Bundesliga-Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg hat es in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine größere Auseinandersetzung zwischen Fangruppen der beiden Vereine gegeben. 70 bis 80 Menschen seien um die frühe Mittagszeit in der Fußgängerzone aufeinandergetroffen, teilte die Polizei am Abend mit.

Durch den Einsatz starker Polizeikräfte konnten demnach die Identitäten erhoben werden. Angaben zu möglichen Verletzungen und genauen Tatumständen machte die Polizei am Abend nicht. Das Polizeirevier Sinsheim hat Ermittlungen eingeleitet.