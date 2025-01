Zweitligist Regensburg gewinnt Test bei Unterhaching

Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat in der Vorbereitung einen ungefährdeten Sieg bei der SpVgg Unterhaching eingefahren. In einem Test über viermal 30 Minuten setzte sich das Team von Trainer Andreas Patz souverän mit 4:1 (2:0) durch.

Der Finne Anssi Suhonen sorgte mit einem frühen Doppelpack (17. Minute/54.) früh für die Entscheidung. Das dritte Tor erzielte Noah Ganaus (87.). In den letzten 30 Minuten trafen noch Lenn Jastremski (94.) sowie Regensburgs Jonas Bauer (100.)

Der Drittliga-Letzte Unterhaching mit dem neuen Trainer Heiko Herrlich startet am kommenden Samstag (14.00 Uhr) gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund ins Drittliga-Jahr 2025. Regensburg befindet sich in Liga zwei auf Rang 18 und trifft am Freitag (18.30 Uhr) auf Hannover 96.