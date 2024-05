Wehen Wiesbaden vs. Jahn Regensburg live im Free-TV und Stream: Relegation zur 2. Liga

In der Relegation zur 2. Liga treffen Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg aufeinander. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Rückspiels.

Die Saison 2023/24 in der 2. Bundesliga ist abgelaufen. Wehen Wiesbaden beendete die Spielzeit auf dem 16. Tabellenplatz und entging damit zwar dem direkten Abstieg in die 3. Liga, doch sicher ist der Klassenerhalt trotzdem nicht. Ob die Wiesbadener auch in der kommenden Saison zweitklassig spielen, entscheidet sich am 28. Mai 2024, wenn sie vor heimischer Kulisse das Relegations-Rückspiel gegen Jahn Regensburg bestreiten.

Jahn Regensburg schloss die Saison 2023/24 als Drittplatzierter hinter dem SSV Ulm 1846 und Preußen Münster ab und schaffte es damit in die Relegation. Beim Hinspiel am 24. Mai haben sie das Heimrecht, das Rückspiel findet in Wiesbaden statt. Sie wollen wissen, wann genau das Relegations-Rückspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg stattfindet und wie Sie die Begegnung verfolgen können? Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie gibt es hier.

SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg: Termin und Uhrzeit der Hinrunde der Relegation 2024

Die Termine für die Relegation zur 2. Liga 2024 stehen schon länger fest: Nach dem Hinspiel am 24. Mai in Regensburg kommt es heute am Dienstag, dem 28. Mai 2024, zum Rückspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg. Der Anstoß erfolgt wie schon beim Hinspiel planmäßig um 20.30 Uhr. Austragungsort der Partie ist die Heimspielstätte von Wehen Wiesbaden, die Brita-Arena.

Rückrunde der Relegation zur 2. Liga: Dienstag, 28. Mai 2024, 20.30 Uhr

Wehen Wiesbaden gegen Jahn Regensburg live im TV und Stream: Übertragung der Relegation zur 2. Liga

Die Übertragung der 2. Bundesliga 2023/24 erfolgte in erster Linie über den kostenpflichtigen Streaming-Anbieter Sky. Dort gibt es auch das Relegations-Rückspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg zu sehen. Dafür können Sie die beiden Sky-Angebote Sky Sport Bundesliga 1 und WOW nutzen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Partie kostenlos im linearen Fernsehen bei SAT.1 zu verfolgen. Weitere kostenfreie Alternativen sind die Streaming-Plattformen Joyn und ran.de.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Relegations-Rückspiels zwischen Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg im Überblick:

Spiel: Wehen Wiesbaden vs. Jahn Regensburg ( Relegation , Runde 2/2)

vs. ( , Runde 2/2) Datum: Dienstag, 28. Mai 2024

Dienstag, 28. Mai 2024 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Brita-Arena , Wiesbaden (HE)

, (HE) Übertragung im Free-TV: SAT.1

Übertragung im Gratis-Stream: Joyn , ran.de

, ran.de Übertragung im Pay-TV: Sky

Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg: Die Relegation zur 2. Bundesliga im Liveticker

Die Relegation zur 2. Liga entscheidet darüber, in welchen Ligen Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg in der kommenden Saison spielen werden. Wer die beiden Partien nicht live im TV verfolgen kann, aber trotzdem nichts verpassen möchte, kann auf unsere kostenlose und bequeme Alternative zurückgreifen: den Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen zur 2. Bundesliga.

Hier gibt es alle Informationen rund um die Spiele in der Relegation zum Mitlesen - dazu gehören nicht nur die Aufstellungen der Mannschaften und die Endergebnisse, sondern auch Tore, potenzielle Karten und Wechsel sowie sonstige Ereignisse. Da Sie alle Meldungen in Echtzeit erhalten, bleiben Sie mit dem Live-Ticker stets auf dem Laufenden.

Wehen Wiesbaden vs. Jahn Regensburg: Bilanz und Infos

Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg hatten bislang in 25 Pflichtspielen das Vergnügen miteinander. Die Bilanz spricht dabei klar für die Regensburger: Mit insgesamt dreizehn Siege haben sie die Nase vorne, für Wiesbaden stehen dagegen nur sieben gewonnene Partien zu Buche. Fünf Begegnungen endeten außerdem unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 33:20 ebenfalls zugunsten des Drittligisten aus. Es ist bereits eine Weile her, dass die beiden Mannschaften zuletzt aufeinandertrafen: Im Dezember 2020 spielten sie in der 2. Runde des DFB-Pokals gegeneinander. Nach dem Elfmeterschießen ging Jahn Regensburg mit 4:2 als Sieger hervor.

Wiesbaden schaffte es im Übrigen nur dank Schützenhilfe in die Relegation: Am letzten Spieltag der abgelaufenen Zweitliga-Saison 2023/24 unterlag der SVWW dem Meister FC St. Pauli zwar mit 1:2, da gleichzeitig aber Hansa Rostock vom SC Paderborn besiegt wurde und damit als Absteiger feststand, haben die Hessen noch die Chance, über die Spiele in der Relegation die Klasse zu halten.

Das Hinspiel endete 2:2 - es ist somit für beide Mannschaften noch alles drin.