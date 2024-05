Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg live im Free-TV und Stream: Relegation zur 2. Liga 2024

Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg treffen im Rückspiel der Relegation zur 2. Liga 2024 aufeinander. Wir haben alle Informationen rund um Termin und Übertragung.

Nach dem Hinspiel zur Zweitliga-Relegation 2024 steht noch die finale zweite Begegnung aus. In diesem Rückspiel wird endgültig entschieden, welcher Verein als Sieger aus der Relegationsrunde hervorgeht. Während sich in der Relegation zur Bundesliga der VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf gegenüberstehen, kämpfen in der diesjährigen Relegation zur 2. Liga der SV Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg um den Verbleib beziehungsweise den Aufstieg.

Wiesbaden belegte nach dem letzten Spieltag der 2. Bundesliga den 16. Platz und muss nun in der Relegation 2024 um den Klassenerhalt kämpfen. Für den Drittplatzierten der 3. Liga, Jahn Regensburg, unter der Führung von Trainer Joe Enochs, geht es hingegen um den Aufstieg.

Das Hinspiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg findet am Freitag, dem 24. Mai 2024, statt. Möchten Sie wissen, wann genau das Rückspiel stattfindet und wie Sie das Match verfolgen können? Alle Informationen dazu finden Sie hier im Artikel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wehen Wiesbaden vs. Jahn Regensburg: Termin und Uhrzeit des Rückspiels in der Relegation 2024

Das zweite Spiel im Relegationskampf wird entscheiden, wer in der 2. Liga mit traditionsreichen Teams wie dem HSV, Schalke oder Köln spielen darf. Sollte es nach Hin- und Rückspiel keinen Sieger geben, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen. Der Termin für dieses entscheidende Duell ist:

Rückspiel Relegation zur 2. Liga: Dienstag, 28. Mai 2024, 20.30 Uhr

Nachdem das Hinspiel im bayrischen Regensburg stattgefunden hat, liegt der Austragungsort für das Rückspiel in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Das Spiel findet in der BRITA-Arena statt, welche 2007 neu eröffnet wurde und für knapp 15.000 Zuschauer Platz bietet.

Wiesbaden - Regensburg live im Free-TV und Stream: Übertragung der Relegation zur 2. Bundesliga

Die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga werden im Gegensatz zur regulären Saison im Free-TV übertragen. Der Sender Sat.1 zeigt sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel der Relegation kostenfrei im linearen Fernsehen. Fans können somit die Begegnung zwischen Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg live verfolgen. Die Übertragung auf Sat.1 beginnt bereits um 20.15 Uhr, etwa fünfzehn Minuten vor dem Anpfiff. Zusätzlich zur Ausstrahlung im Fernsehen ist die Partie auch online auf ran.de kostenfrei verfügbar.

Neben Sat.1 überträgt auch der Pay-TV-Sender Sky das Spiel zwischen Wiesbaden und Regensburg live. Sky-Kunden können die Partie ohne zusätzliche Kosten sehen. Darüber hinaus bietet Sky über seinen Streaming-Dienst WOW einen Livestream an, für beide Optionen ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Hier sind die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Rückspiels der Relegation zur 2. Bundesliga 2024 zusammengefasst:

Spiel: SV Wehen Wiesbaden vs. Jahn Regensburg , Rückspiel Relegation 2. Bundesliga 2024

SV vs. , 2. Bundesliga 2024 Datum Dienstag, 28. Mai 2024

Dienstag, 28. Mai 2024 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: ran.de & WOW

In den letzten fünf Jahren waren die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga oft hart umkämpft. Dabei konnten sich sowohl die Zweitligisten als auch die Drittligisten durchsetzen. Insgesamt zeigt die Statistik eine Überlegenheit der Drittligisten, die häufiger den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft haben. Hier ist ein Überblick: