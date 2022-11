Gladbach - Dortmund live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Heute spielt der BVB gegen Gladbach. Wir haben alle Infos rund um die Partie Gladbach - Dortmund inklusive allem zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Heute steht das Borussen-Duell Gladbach gegen Dortmund auf dem Bundesliga Spielplan. Den Heimvorteil hat dabei Mönchengladbach in ihrem Heimstadion, dem Borussia-Park.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften war im Rahmen der vergangenen Bundesliga Saison im Februar und ging 6:0 für den BVB aus. Ausschlaggebend dafür war vor allem Kapitän Marco Reus. Nach einer Außendbandverletzung musste Reus jedoch zuletzt eine Pause einlegen. Wie das Spiel am Freitag ausgeht, wird sich also zeigen.

In der Tabelle ist Dortmund nach 14 Spieltagen auf Platz 6. Gladbach steht auf Platz 9.

Wenn Sie mehr über die Partie erfahren möchten, haben wir in diesem Artikel alle relevanten Infos zu Gladbach - Dortmund für Sie. Wie läuft die Übertragung live im Free-TV ab? Können Sie das Spiel auch online im Stream anschauen? All das und mehr erfahren Sie hier.

Termin und Uhrzeit: Wann ist Anstoß von Gladbach - BVB?

Das Borussen-Duell ist das einzige Spiel am Freitag des 15. Spieltags. Los geht die Partie Gladbach gegen Dortmund am 11. November 2022 um 20.30 Uhr. Anpfiff ist im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Gladbach gegen Dortmund live im Free-TV und Stream - Bundesliga online schauen?

Die aktuellen Spiele der Bundesliga werden zwar in den allermeisten Fällen von Sky und DAZN übertragen, allerdings gibt es wenige Ausnahmen. Die Partie Gladbach vs. BVB ist eine davon und läuft am 11. November im Free-TV bei Sat.1. Zusätzlich können Sie das Duell auch online im Stream bei Joyn anschauen.

Infos zur Übertragung in der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 finden sie hier noch einmal gesammelt:

Spiel: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund , 15. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 15. Spieltag der 2022/23 Datum: Freitag, 11. November 2022

Freitag, 11. November 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: Joyn , DAZN

Mönchengladbach - Dortmund: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Wenn Sie keine Zeit haben, das Spiel in voller Länge im Free-TV auf Sat.1 oder bei DAZN zu verfolgen, trotzdem aber live über den Spielstand informiert werden möchten, haben wir die Lösung. In unserem Live-Ticker finden Sie alles zur Spielentwicklung sowie zu den anderen Partien des aktuellen Spieltags der Bundesliga.

Gladbach gegen den BVB live im Radio

Zudem können Sie im Bundesliga-Radio alles zur Bundesligaübertragung live mitverfolgen. So sind sie stets auf dem aktuellen Stand der Partie und können nebenbei noch andere Dinge erledigen.

Gladbach vs. Dortmund: Bilanz

Im Direktvergleich sind die beiden Mannschaften dem DFB zufolge bereits 105 Mal aufeinandergetroffen. Davon konnte der BVB 44 Spiele für sich entscheiden, während Gladbach nur 33 Siege zu verbuchen hat. Unentschiedene Partien gab es zwischen den Borussen-Teams insgesamt 28 Mal.