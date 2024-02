Beim Borat-Outfit ist Schluss mit lustig

Plus Spärlich bekleidet in einem Mankini sorgte der australische Vielseitigkeitsreiter Shane Rose für so großen Wirbel, dass er fast seinen Olympiastart gefährdet hätte.

Da hat Spaßvogel Shane Rose aber noch mal Glück gehabt. Fast hätte der australische Profireiter, der schon zweimal mit der Vielseitigkeitsmannschaft seines Landes Silber und einmal Bronze bei den Olympischen Spielen gewonnen hat, seinen Start in Paris 2024 abhaken können. Allerdings nicht etwa, weil sich sein Pferd verletzt hätte oder weil seine Leistung nicht stimmen würde. Rose hatte sich schlichtweg im Outfit vergriffen.

Schauspieler Sacha Baron Cohen hat als Borat den Mankini berühmt gemacht

Für ein Showturnier, in dem ausdrücklich „extravagante Kleidung“ erwünscht war, schoss er nach Meinung des Publikums weit übers Ziel hinaus. Sein ästhetischer Fauxpas: er hatte sich unter anderem im quietschorangen Borat-Kostüm aufs Pferd geschwungen. Sie erinnern sich? An jenen begrenzt ästhetischen Männer-Badeanzug aus zwei dehnbaren Schulterbändern, der weniger verhüllt als er zeigt?

