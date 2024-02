Hund auf dem Basketballfeld: Der will doch nur spielen

In Chile stürmt plötzlich ein schwarzer Vierbeiner mit Ball im Maul aufs Geviert. Der Schreck unter den Riesen ist groß. Derweil hat das Tier nichts anderes im Sinn als die Spieler.

Seinen Lebensunterhalt mit Dingen zu bestreiten, die einem ungemein große Freude bereiten, kann eigentlich kein Fehler sein. Wer sich schon als kleines Kind für Sonne, Mond und Sterne begeistern konnte, für den ist das Dasein als Astronaut die Erfüllung eines Traums. Einige Nummern kleiner, aber nicht weniger erfüllend: der Briefmarkensammler, der Postbote wird. Hobby zum Beruf gemacht - das ist zugleich ein Satz, den Profisportlerinnen und -sportler wiederholt von sich geben. Fußballerkarrieren haben schließlich oft ihren Ursprung in Hinterhöfen und auf Bolzplätzen. Schon als Bub jagte er dem Ball hinterher, heißt es dann.

Womit die Brücke zwischen den Menschen und den Tieren geschlagen wäre. Spieltrieb verspüren beide, gesund ernähren sollten sie sich und Bewegung tut nicht nur dem 150 Kilogramm schweren Kartoffelchipsanhänger, sondern auch dem übergewichtigen Leckerli-Vertilger gut. Man muss ja nicht gleich den Bewegungsdrang eines Huskys entwickeln, der der Bestimmung eines ewig Gehetzten folgt. Wobei ein Marathonläufer womöglich mehr mit dem Alltag eines Schlittenhunds als mit dem eines Bürohengstes anfangen kann.

Ganz allgemein wird manch ruhiger Zeitgenosse zum Tier

Ganz nominell tummeln sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Hähne, Adler, Panther, Grizzlybären, Pinguine oder Haie. Auch im übertragenen Sinn kommt der Sport nicht ohne Vergleiche aus dem Reich der Tiere aus. Löwenstark treten zwar die Spieler von 1860 München immer seltener auf, aber Krallen zeigten sie unter dem neuen Trainer schon. In Toren verrichten teils Kraken ihre Arbeit, Terrier finden sich in Abwehrreihen. Und läuft etwas so gar nicht nach dem Matchplan, wird mancher sonst so ruhige Zeitgenosse ganz allgemein zum Tier.

Besuch von eben einem solchen bekamen die Basketballspieler aus Chile und Argentinien, als sie sich in der Qualifikation für den Americup 2025 gegenüberstanden. Kurz nach Spielbeginn stürmte plötzlich ein schwarzer Hund aufs Spielfeld. Die Reaktionen der Spieler fielen unterschiedlich aus. Die einen hüpften erschrocken beiseite, Leandro Bolmaro, der Spieler des FC Bayern München, hingegen sprang Springpferd-gleich über den Streuner hinweg. Zu welchen Taten der Hund imstande war, zeigte sich darin, dass er in seinem Maul einen zerbeulten Basketball trug.

Vielleicht wollte der Hund einfach nur spielen. Aber er flitzte übers Feld, als Argentinien im Angriff war. Gerüchteweise soll Chiles Trainer sein Herrchen sein. Seine Abwehrspieler hatten wohl zu wenig Biss gezeigt.

Lesen Sie dazu auch