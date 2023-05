In Cristiano Ronaldos Familie läuft etwas gewaltig schief

Mit Real Madrid hat der mehrfache Weltfußballer Cristiano Ronaldo alles gewonnen, was es im Klubfußball zu gewinnen gibt. Doch Sohn Mateo trägt das Trikot des Erzrivalen.

Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Eltern kennen das. Für einen einjährigen Zwerg besteht der größte Überlebenskampf jeden Tag darin, ausreichend Schlaf, genügend Essen und eine frische Windel zu bekommen. Bleibt ihm das verwehrt, wird geschrien und geweint. Aus der Perspektive eines Erwachsenen betrachtet also ein kleines Problem. Leicht zu lösen.

Mit jedem weiteren Lebensjahr des Sprösslings verschieben sich die Dimensionen. In der Pubertät wird weniger geweint, dagegen öfter und lauter geschrien. Eltern sind mindestens die blödsten und dümmsten auf dem Erdball, Schule ist unnötiger Kram und Bock zu arbeiten hat der Nachwuchs ohnehin nicht. Stichwort: Generation Z. Eltern treibt die existenzielle Sorge um, was denn nun aus den eigenen Kindern wird. Gleichwohl wollen Mamas und Papas stets nur das Beste. Wenn der Schratzen die eigene Bude abfackelt, wird die unendliche Liebe auf die Probe gestellt - aber letztlich werden einem die Eltern selbst das verzeihen.

Cristiano Ronaldo feierte mit Real Madrid Erfolge – doch sein Sohn trägt ein Barcelona-Shirt

Von Cristiano Ronaldo ist nicht überliefert, ob sich sein Wirken auf dem Fußballplatz von dem als Vater unterscheidet. Seinem Sohn Mateo wäre es jedenfalls zu wünschen. Auf dem Rasen verstand der egoistische Schönling niemals Spaß.

Neun Jahre lang trug er das Trikot von Real Madrid, 450 Tore erzielte er in 438 Partien für den königlichen Klub. Gewann viermal die Champions League, wurde viermal Weltfußballer. Stieg zur Legende auf. Ausgeprägt war in dieser Zeit seine Rivalität zum FC Barcelona und dessen Genie Lionel Messi. Besser zu sein als der argentinische Widersacher und Barcelona trieb Ronaldo an.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Den fünfjährigen Mateo entlastet, dass er aufgrund seines Alters von den brisanten Duellen der beiden Gigastars wenig bis gar nichts mitbekommen hat. Ronaldo hatte den Zenit seines Schaffens mit Real hinter sich, ehe Mateo sein Erinnerungsvermögen entwickelt hatte. Anders ist nicht zu erklären, warum Ronaldo Junior auf einem Instagram-Video von Mama Georgina Rodriguez in Trikot und Hose des, ja genau, des FC Barcelona tanzt. Das wirft Fragen auf. Warum findet sich im Hause Ronaldo überhaupt Kleidung des Katalanen-Klubs? Was läuft in der Kindererziehung schief? Trennt sich Ronaldo jetzt von seiner Lebensgefährtin? Wird Mateo enterbt?

Lesen Sie dazu auch

Wahrscheinlich verhält es sich aber ganz anders. Mateos Outfit ist die versteckte Botschaft, dass Ronaldo Saudi-Arabien verlässt und in der kommenden Saison für den FC Barcelona aufläuft.