Mit einer Kuchen-Diät kam beim FC Schalke der Erfolg zurück

Kaum zu glauben, aber der fast schon abgeschriebene FC Schalke 04 ist die Mannschaft der Stunde. Und irgendwie hängt das mit einem Ärger über Kuchen zusammen.

Was für eine Spannung in der Bundesliga! Also im Tabellenkeller, selbstverständlich. Klar kann man sich das Treiben an der Spitze ansehen und sich vormachen, dass der BVB eine Saison ohne Einbruch hinbekommt, Union tatsächlich bis zum Ende oben mitspielt und der FC Bayern aufhört, der FC Bayern zu sein. Oder man blickt eben nach unten, wo nun vier Mannschaften punktgleich sind und um die Bundesliga-Existenz kämpfen.

Klare Sache: In Sachen Unterhaltung spielt der Tabellenkeller in der Champions League. Hauptverantwortlich für die knappe Konstellation ist ein Team, dem man in Sachen Klassenerhalt bis vor kurzem ähnlich gute Chancen wie Lukas Podolski beim Bewältigen eines Literatur-Proseminars: dem FC Schalke. Noch zu Jahresbeginn sah vieles danach aus, als die Knappen in ihrer eigenen Liga spielen, die irgendwo unterhalb der Bundesliga angesiedelt ist.

Ralf Fährmann schwor einst, keinen Kuchen mehr zu essen

Schalke ist aber aktuell seit sechs Spielen ungeschlagen und hat am Samstag das gelandet, was gemeinhin als Big Point gilt: Ein Sieg beim direkten Konkurrenten VfL Bochum (die zwischenzeitlich auch schon völlig abgeschlagen schienen). Zu verdanken ist das vor allem einer starken Defensive: Seit dem Torwartwechsel von Alexander Schwolow zu Ralf Fährmann vor sechs Partien kassierte S04 nur ein Gegentor. Und spätestens hier kommt das Kuchen-Gate ins Spiel.

Im November gab es bei Schalke nämlich Ärger um den Appetit Fährmanns auf Süßwaren. Sportvorstand Peter Knäbel hatte das Gespräch mit dem Torwart gesucht, der bis dahin noch kein Spiel gemacht hatte. Die dringende Nachricht: Innerhalb des Klubs werde es als unprofessionell erachtet, wenn vor Spielen und in der Halbzeitpause der Süßspeise in dem Maße gefrönt wird, wie das bei Fährmann angeblich der Fall gewesen sein soll. Der Keeper soll über das Gespräch nicht gerade erfreut gewesen sein, gelobte aber Besserung. Sein Berater ließ damals süffisant ausrichten: "Ralf wird keinen Kuchen mehr essen und hofft auf diese Weise, Schalke zum Klassenerhalt zu verhelfen."

Mittlerweile hilft der seit Monaten auf kaltem Kuchen-Entzug gesetzte Fährmann seiner Mannschaft aber tatsächlich dabei, Spiele zu gewinnen. Stürmer Marius Bülter, der gegen Bochum das 2:0 machte, freute sich: "Unser Selbstvertrauen wächst von Woche zu Woche. Wir sind jetzt wieder mittendrin." Stimmt, Schalke ist neben dem BVB als Team in der Rückrunde noch ungeschlagen. Allerdings dürfte auch der Hunger von Fährmann mit jeder Woche wachsen. Es ist wie immer ein Ritt auf Messers Schneide. Abstiegsmampf eben.

