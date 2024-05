Was Hochzeitstermine über Menschen aussagen

Einige glauben wirklich, ihre Hochzeit sei bedeutender als ein Länderspiel. Sie werden diesen Irrglauben mit einer langweiligen Feier bezahlen.

Das ist ein Warnzeichen. Ein knallrotes, riesiges. Mit dem Signalhorn eines Kreuzfahrtschiffs. Wer seinen Bund fürs Leben am 29. Juni schließen will, darf das selbstverständlich gerne tun. Das Paar sollte dann aber nicht auf ein rauschendes Fest hoffen. Die Ehe der beiden steht unter keinem guten Stern. Wer seine Bedürfnisse derart über die der ganzen Nation stellt, ist stark verdächtig, an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung erkrankt zu sein.

Als Sieger der Vorrundengruppe A tritt die deutsche Nationalmannschaft an jenem Samstag im Achtelfinale der Europameisterschaft an – was den Sportinteressierten natürlich bekannt ist. Mag jeder den schönsten Tag seines Lebens (starke PR übrigens von der Kirche) zelebrieren, wie er mag: aber dann eben mit weniger Gästen. Eine von einem Wettanbieter in Auftrag gegebene Umfrage hat ergeben, dass zehn Prozent eine Hochzeitseinladung ablehnen, wenn der Termin mit einem wichtigen Spiel kollidiert. Die anderen 90 Prozent hoffen mit Sicherheit auf einen Fernseher.

Ein Hochzeitstermin lässt sich wählen, das Achtelfinale nicht

Deutschland benötigt in diesen bleiernen Zeiten ein Sommermärchen. Mit wildfremden Menschen, die sich in den Armen liegen. Eine Nation, die kollektiv vor Bildschirmen blaudaumengedrückt bangt, flucht und jubelt. Ein Hochzeitstermin lässt sich frei wählen, schwieriger verhält es mit dem eigenen Geburtstag. Wessen Jubeltag auf den Termin eines wichtigen Spiels fällt: Pech gehabt. 22 Prozent geben dem Spiel den Vorzug.

Der Sport bestimmt die Lebensplanung. Etwa ein Viertel aller Befragten zieht ein Spiel einer Familienfeier vor, was die Frage aufwirft, mit welcher Begründung die anderen drei Viertel Tante Ingrid für die Goldene Hochzeit absagen. Interessant auch, dass lediglich acht Prozent ihren Urlaub absagen würden, falls es keine Möglichkeit gibt, bedeutsame Spiele live zu sehen. Andererseits: Wo soll das sein? Auf jedem größeren Schildkrötenpanzer in der Südsee ist der Empfang gut genug, um über einen russischen Livestream die Regionalliga Süd im Unterwasserpolo zu verfolgen. Und wer in Nordkorea urlaubt, hat möglicherweise andere Probleme als ein verpasstes Fußballspiel.

Wer nun aber trotzdem meint, am 29. Juni heiraten zu müssen, kann sich zumindest sicher sein, einen Partner gefunden zu haben, dem die Bedürfnisse anderer Menschen ähnlich egal sind wie einem selbst. Sind ja dann auch gute Voraussetzungen für eine Ehe.

