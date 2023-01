Den deutschen Handballern fehlt zur Spitze nicht mehr viel

Plus Deutschlands Handballer beenden die WM auf Rang fünf. Bei der EM in einem Jahr soll der Einzug ins Halbfinale gelingen. Garant dafür könnten Wolff und Knorr sein.

Alfred Gislason freute sich erst einmal auf ein Glas Rotwein. Ganz entspannt stand der Handball-Bundestrainer am Sonntag in den Katakomben der Stockholmer Arena, wo die deutsche Nationalmannschaft zuvor Norwegen mit 28:24 (16:13) besiegt hatte und damit die Weltmeisterschaft als Fünfter abschloss. Garant war mal wieder Torwart Andreas Wolff.