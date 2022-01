Handball-EM 2022: Dänemark - Island live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Handball-EM 2022 heute wird das Spiel Dänemark - Island live im Free-TV und Stream gezeigt. Hier bekommen Sie alle Infos rund um Übertragung, Termin sowie Uhrzeit.

Die Handball-Europameisterschaft 2022 der Männer ist in vollen Gange und läuft bereits seit dem 13. Januar. Das Turnier wird in diesem Jahr in der Slowakei und in Ungarn ausgetragen. Das Finale findet am 30. Januar in Budapest statt.

Im dritten Spiel der Hauptrunde von Gruppe 1 trifft Dänemark heute am 20. Januar 2022 auf Island. Das Match geht in Budapest über die Bühne.

Sie möchten mehr über das Spiel Dänemark gegen Island bei der Handball-EM 2022 erfahren? Zu welcher Uhrzeit geht die Partie los? Wo wird gespielt? Und wird das Spiel auch im Free-TV gezeigt? Wir haben hier alle wichtigen Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengefasst.

Handball-EM 2022: Termin und Uhrzeit von Dänemark - Island

Die Partie Dänemark gegen Island findet am Donnerstag, 20. Januar 2022, statt. Anpfiff der Begegnung ist um 20.30 Uhr in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Wo läuft das Spiel Dänemark vs. Island heute? Übertragung der Handball EM 2022 im TV und Stream

Das Hauptrundenspiel der Gruppe 1 ist im Free-TV zu sehen. Übertragen wird das Match Dänemark gegen Island am Donnerstagabend auf Eurosport1. Auch online lässt sich die Partie über den Live-Stream von Eurosport1 anschauen. Außerdem läuft das Handball-EM-Spiel kostenpflichtig im Live-Stream von Sportdeutschland.tv.

Wir haben hier alle wichtigen Eckdaten zur Übertragen übersichtlich zusammengefasst:

Spiel: Dänemark vs. Island , Handball-EM 2022, Hauptrunde

vs. , 2022, Gruppe: 1

1 Termin: Donnerstag, 20. Januar 2022

Donnerstag, 20. Januar 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Budapest Arena, Budapest

Arena, Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream: Eurosport1

Eurosport1 Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland.tv

Die Mannschaften der Handball-EM 2022 aus Gruppe 1

Die Partie Dänemark gegen Island am 20. Januar um 20.30 Uhr ist das dritte Spiel der Hauptrunde von Gruppe 1. Davor treffen bereits um 15.30 Uhr Montenegro und Kroatien und um 18.00 Uhr Frankreich und die Niederlande aufeinander. In Gruppe 1 befinden sich neben Island und Dänemark also noch Montenegro, Frankreich, die Niederlande und Kroatien. Alle Spiele der Hauptrunde finden vom 20. bis zum 26. Januar statt.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Spiele von Gruppe 1 der Handball-EM 2022:

20.01.2022, 15.30: Montenegro – Kroatien

– 20.01.2022, 18.00: Frankreich – Niederlande

– 20.01.2022, 20.30: Dänemark – Island

– 22.01.2022, 15.30: Montenegro – Niederlande

– 22.01.2022, 18.00: Frankreich – Island

– 22.01.2022, 20.30: Dänemark – Kroatien

– 24.01.2022, 15.30: Island – Kroatien

– 24.01.2022, 18.00: Dänemark – Niederlande

– 24.01.2022, 20.30: Montenegro – Frankreich

– 26.01.2022, 15.30: Montenegro – Island

– 26.01.2022, 18.00: Niederlande – Kroatien

– 26.01.2022, 20.30: Dänemark – Frankreich

Bilanz: Dänemark gegen Island

In der Vergangenheit trafen Dänemark und Island bereits 17 Mal aufeinander. Die Dänen konnten sich bisher elf Siege gegen die Isländer holen. Die Isländer wiederum schafften es nur vier Mal gegen die Dänen zu gewinnen. Zwei Partien endeten mit einem Unentschieden. Das Torverhältnis liegt bei 442:403 für Dänemark. (AZ)