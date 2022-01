Handball-EM 2022: Deutschland - Russland live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Handball-EM 2022 ist das Spiel Deutschland - Russland heute live im Free-TV und Stream zu sehen: Hier finden Sie die Infos zur Übertragung, Termin und Uhrzeit.

Seit dem 13. Januar fiebern Handball-Fans in ganz Europa wieder mit, denn die Handball-Europameisterschaft ist auch 2022 am Start. Der Handballwettbewerb existiert seit 1994 und findet immer im Abstand von zwei Jahren statt. 2022 wird das Turnier sowohl in Ungarn als auch in der Slowakei ausgetragen. Das Finale ist auf den 30. Januar datiert.

Im Rahmen der Hauptrunde von Gruppe 2 trifft Deutschland am 25. Januar 2022 heute auf seinen Gegner Russland. Das Spiel findet in der slowakischen Hauptstadt Bratislava statt.

Sie möchten mehr Infos zum Hauptrundenspiel Deutschland gegen Russland bei der Handball-EM 2022 erhalten? Wann geht das Match los? Und gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Wir haben hier alle wichtigen Details rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengestellt. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels eine Bilanz der beiden Mannschaften.

Video: SAT.1

Handball-EM 2022: Termin und Uhrzeit von Deutschland - Russland

Das Spiel Deutschland gegen Russland wird heute am Dienstag, 25. Januar 2022, ausgetragen. Der Beginn der Partie ist um 18.00 Uhr.

Übertragung: Deutschland gegen Russland heute live im Free-TV und Stream

Die gute Nachricht vorweg: Das Hauptrundenspiel Deutschland gegen Russland ist im Free-TV zu sehen. Übertragen wird das Match vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF. Neben der Übertragung im TV, kann die Partie auch online über den kostenlosen Live-Stream des ZDFs verfolgt werden. Darüber hinaus läuft das Handball-EM-Spiel auch im Live-Stream von Sportdeutschland.tv. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig.

Wir haben hier alle wichtigen Eckdaten zur Übertragen übersichtlich zusammengefasst:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Deutschland - Russland , Handball-EM 2022, Hauptrunde

- , 2022, Hauptrunde Gruppe: 2

2 Termin: Dienstag, 25. Januar 2022

Dienstag, 25. Januar 2022 Uhrzeit : 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Bratislava , Slowakei

, Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream: ZDF

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland .tv

Übertragung der Handball-EM 2022: Wo gibt es die Spiele zu sehen?

Ganz generell zur Übertragung der Handball-EM 2022: Das Turnier ist live im Free-TV und Stream zu sehen. Da sich die beiden Sender ARD und ZDF das Rechtepaket langfristig gesichert haben, können Fans der deutschen Handballmannschaft alle Matches mit deutscher Beteiligung live im Free-TV und als Stream in den jeweiligen Mediatheken verfolgen.

Außerdem überträgt Eurosport 1 mehrere Vorrunden-Spiele ohne deutsche Beteiligung. Bei Sportdeutschland.tv werden alle 65 Spiele der EM ausgestrahlt. Das Angebot ist jedoch kostenpflichtig.

Die Mannschaften der Handball-EM 2022 aus Gruppe 2

Die Partie Deutschland gegen Russland am 25. Januar um 18.00 Uhr ist das vorletzte Spiel der Hauptrunde von Gruppe 2. Insgesamt finden in dieser Gruppe zwölf Spiele statt, ebenso in der Gruppe 1. Neben Deutschland und Russland gehören noch Schweden, Spanien, Polen und Norwegen zur Gruppe 2.

Bilanz: Deutschland gegen Russland

In der Vergangenheit begegneten sich Deutschland und Russland bereits 15 Mal. Die Deutschen konnten insgesamt sieben Siege für sich verbuchen. Die Russen schafften es wiederum vier Mal Deutschland zu besiegen. Vier Partien wurden mit einem Unentschieden beendet. Das Torverhältnis liegt bei 366:364 für Russland. (AZ)