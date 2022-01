Halbfinale der Handball-EM 2022 mit Frankreich - Schweden: Übertragung, Termin, Uhrzeit

Im Halbfinale der Handball-EM 2022 gibt es heute Frankreich gegen Schweden live im Free-TV und Stream zu sehen. Alle Infos zur Übertragung sowie den Termin und die Uhrzeit finden Sie hier.

Die Hauptrunde der Handball-EM ist beendet und vier Nationalteams treten nun im Halbfinale des Turniers an. Neben Schweden und Frankreich haben es auch Spanien und Dänemark in die Finalrunde geschafft. Deutschland hat in Gruppe 2 mit 4 Punkten den 4. Platz belegt und ist damit aus der Europameisterschaft ausgeschieden. Von fünf Spielen in der Hauptrunde konnte das deutsche Team nur zwei gewinnen. Außerdem ausgeschieden sind: Russland, Polen, die Niederlande und Montenegro. Island und Norwegen haben zwar keine Chance mehr auf den Europameistertitel, treten aber noch im Spiel um Platz 5 gegeneinander an.

Wie läuft die Übertragung der Halbfinalpartie zwischen Frankreich und Schweden? Gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Wie sieht es mit dem genauen Termin und der Uhrzeit der Begegnung aus? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier in diesem Artikel für Sie.

Handball-EM 2022, Halbfinale: Frankreich vs. Schweden - Termin und Uhrzeit

Das Halbfinale zwischen Frankreich und Schweden findet heute am 28. Januar 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr im MVM Dome in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Handball-Übertragung: Frankreich - Schweden heute live im Free-TV und Live-Stream

Mit dem EM-Aus für Deutschland werden auch keine weiteren Spiele des Turniers von der ARD oder dem ZDF übertragen. Die finalen Begegnungen der EM gibt es jedoch trotzdem im Free-TV zu sehen. Eurosport1 überträgt die beiden Halbfinal-Partien und das Finale der Handball-EM 2022. Alle wichtigen Infos zum Spiel zwischen Frankreich und Schweden finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: Frankreich vs. Schweden, Handball-EM 2022, Halbfinale

vs. Schweden, 2022, Datum: heute am Freitag, 28. Januar 2022

heute am Freitag, 28. Januar 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Budapest , Ungarn

, Übertragung im Free-TV: Eurosport1

Eurosport1 Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtiger Live-Stream von Eurosport und Sportdeutschland.tv

Handball-EM 2022: Alle Spiele der Finalrunde im Überblick

Während Dänemark derzeit als Favorit auf den Titel gehandelt wird, haben auch Frankreich, Spanien und Schweden starke Mannschaften aufgestellt. Im letzten Spiel der Hauptrunde konnte sich Frankreich knapp mit 30:29 gegen Dänemark durchsetzen und sich damit den 1. Platz in Gruppe 1 sichern. Spanien hat die letzten beiden Europameisterschaften gewonnen, während Dänemark 2019 und 2021 Weltmeister geworden ist. Es verspricht also eine spannende Finalrunde bei der diesjährigen Handball-EM zu werden. Das sind die Termine im Überblick:

28. Januar 2022, 18.00 Uhr - Halbfinale 1: Spanien - Dänemark

1: - 28. Januar 2022, 20.30 Uhr - Halbfinale 2: Frankreich - Schweden

30. Januar 2022, 18.00 Uhr - Finale: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Frankreich gegen Schweden: Bisherige Bilanz der beiden Teams

Laut ran.de sind sich Frankreich und Schweden bisher 15 Mal auf dem Feld begegnet. Zwölf der Partien konnte Frankreich für sich entscheiden, zwei Mal trennten sich die Nationalteams Unentschieden und nur eine Begegnung konnte die schwedische Mannschaft gewinnen. Im Torverhältnis liegt mit 384 zu 342 Toren auch klar Frankreich vorn. (AZ)