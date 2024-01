Handball-EM 2024: Dänemark - Schweden heute live im TV und Stream sehen

Bei der Handball-EM 2024 in Deutschland muss Dänemark heute gegen Schweden ran. Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie.

Die Handball-EM 2024 ist in vollem Gange. Besonderes Highlight für alle deutschen Handball-Fans: Das Turnier findet dieses Jahr im eigenen Land statt. So stehen Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Köln auf der Liste der Austragungsorte. Während sich das deutsche Team aktuell in Gruppe I der Hauptrunde beweisen muss, kämpfen in Gruppe II Dänemark, Schweden, Portugal, die Niederlande, Norwegen und Slowenien ums Weiterkommen. Teil dieser Gruppe sind auch die beiden Mannschaften in der anstehenden Partie zwischen Dänemark und Titelverteidiger Schweden.

Sie wollen wissen, wann genau das kleine Finale zwischen den beiden Top-Teams stattfindet und wie Sie es verfolgen können? Im Folgenden finden Sie alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie Dänemark - Schweden.

Handball-EM 2024: Dänemark vs. Schweden - Termin und Uhrzeit

Die Teams aus Dänemark und Schweden treffen in der Gruppe II der Hauptrunde aufeinander. Laut dem Spielplan der Handball-EM 2024 begann diese Phase des Turniers am 17. Januar 2024 mit dem Spiel zwischen Norwegen und Portugal. Die Schweden und die Dänen treffen nun am Freitag, dem 19. Januar 2024, aufeinander. Der Anwurf ist für 20.30 Uhr angesetzt. Ausgetragen wird die Partie in der Barclay Arena in Hamburg - so wie alle anderen Spielen der Gruppe II.

Dänemark gegen Schweden bei der Handball-EM 2024: Übertragung im TV und gratis im Live-Stream

Der Streaminganbieter Dyn hat sich die Rechte an der Übertragung der Handball-EM 2024 gesichert. Praktisch bedeutet das: Von den insgesamt 65 Spielen, die im Laufe dieses Turniers gezeigt werden, gibt es 31 Stück exklusiv auf der Plattform zu sehen. Bei Dyn handelt es sich dabei um noch einen eher jungen Streaminganbieter, der im Vergleich zu etablieren Services wie DAZN und Sky relativ kurz im Geschäft ist: Erst im vergangenen Jahr startete Dyn sein vor allem auf Sport fokussiertes Angebot. Aktuell gibt bei Dyn ein Zwei-Monats-Abo für 12,50 Euro (Stand: Januar 2024). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Streaminganbieters.

Fans der deutschen Mannschaft, die kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen möchten, haben aber Grund zu Freude: Denn die Partien der deutschen Mannschaft werden zusätzlich im Free-TV übertragen, denn auch ARD und ZDF haben sich Übertragungsrechte gesichert. Darüber hinaus sind einige Spiele der Handball-EM 2024 auch im Live-Stream von ZDF und ARD verfügbar. Hierfür braucht man keinerlei Abo.

Die Partie zwischen Dänemark und Schweden bei der Handball-EM 2023 läuft erwartungsgemäß im kostenpflichtigen Stream auf Dyn. Daneben gibt es aber auch die Möglichkeit, das Spiel im kostenlosen Live-Stream des ZDF zu verfolgen. Hier finden Sie Informationen zur Übertragung des Spiels Dänemark vs. Schweden:

Bilanz der beiden Teams: Dänemark gegen Schweden bei der Handball-EM 2024

Das schwedische Team ist der amtierende Handball-Europameister. Die Schweden gewannen die letzte EM 2022 im Endspiel mit 27:26 gegen Spanien. Damit lastet aber natürlich auch erhöhter Druck auf der Mannschaft - der Titel will schließlich verteidigt werden. Wie sieht die bisherige Bilanz zwischen den Männer-Handballmannschaften von Schweden und Dänemark aus?

Das letzte Spiel zwischen den beiden Teams fand beim EHF Euro Cup 22/23 statt. Aus dieser Partie gingen die Dänen siegreich mit 37:31 hervor. Insgesamt ist das Torverhältnis der beiden Mannschaften allerdings sehr ausgeglichen. Summiert man alle Ergebnisse seit der Handball-WM 1958 auf, liegt Schweden mit 774:767 nur leicht vorne. Die Anzahl der bereits gewonnenen Titel rückt die Schweden dagegen etwas deutlicher in die Favoritenrolle: Während ihre Mannschaft bereits fünf Mal den EM-Pokal mit nach Hause nehmen konnte, gelang das den Dänen bislang nur zwei Mal. Am Freitag, dem 19. Januar 2024, wird sich zeigen, welches Ergebnis bei der Handball-EM 2024 in die Statistik eingeht.